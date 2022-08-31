https://sputnikarabic.ae/20220831/تويوتا-تضع-خطة-للتوسع-في-إنتاج-بطاريات-السيارات-الكهربائية-1067082898.html
"تويوتا" تضع خطة للتوسع في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية
"تويوتا" تضع خطة للتوسع في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية
أعلنت شركة "تويوتا"، اليوم الأربعاء، اعتزامها التوسع في إنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية في اليابان والولايات المتحدة عبر ضخ استثمارات تصل إلى 5.3 مليار... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T10:03+0000
2022-08-31T10:03+0000
2022-08-31T10:03+0000
شركة تويوتا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1048250071_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f7b8e49fdf2484da70beb091cbd707ef.jpg
وقال متحدث باسم الشركة إن جزءا من الأموال يأتي ضمن ميزانية ضخمة تقدر بتريليوني دولار لتطوير وإنتاج بطاريات السيارات التي أعلن عنها عملاق صناعة السيارات في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب "فرانس برس".وتعمل شركات تصنيع السيارات على تسريع التحول إلى الكهرباء مع تزايد الضغط من الحكومات للابتعاد عن السيارات ذات محركات الاحتراق، وأيضا بفضل نجاح شركة "تسلا" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك."تويوتا" هي شركة صناعة السيارات الأكثر مبيعا في العالم، وقد دافعت عن المحركات الهجينة وابتكرت الهيدروجين كوقود للمستقبل.لكن حتى وقت قريب شهدت تباطؤا في تبني السيارات الكهربائية التي ينظر إليها على أنها عامل أساسي في تقليل انبعاثات الكربون.
https://sputnikarabic.ae/20220817/مصر-اقتصادية-قناة-السويس-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-شركة-تويوتا-تسوشو-اليابانية-1066519154.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1048250071_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_03e234537da3a67ea426a8155fb85a7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة تويوتا
"تويوتا" تضع خطة للتوسع في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية
تابعنا عبر
أعلنت شركة "تويوتا"، اليوم الأربعاء، اعتزامها التوسع في إنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية في اليابان والولايات المتحدة عبر ضخ استثمارات تصل إلى 5.3 مليار دولار.
وقال متحدث باسم الشركة إن جزءا من الأموال يأتي ضمن ميزانية ضخمة تقدر بتريليوني دولار لتطوير وإنتاج بطاريات السيارات التي أعلن عنها عملاق صناعة السيارات في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب "فرانس برس".
وتعمل شركات تصنيع السيارات على تسريع التحول إلى الكهرباء مع تزايد الضغط من الحكومات للابتعاد عن السيارات ذات محركات الاحتراق، وأيضا بفضل نجاح شركة "تسلا" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك.
"تويوتا" هي شركة صناعة السيارات الأكثر مبيعا
في العالم، وقد دافعت عن المحركات الهجينة وابتكرت الهيدروجين كوقود للمستقبل.
لكن حتى وقت قريب شهدت تباطؤا في تبني السيارات الكهربائية التي ينظر إليها على أنها عامل أساسي في تقليل انبعاثات الكربون.