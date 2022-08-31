https://sputnikarabic.ae/20220831/روسيا-تفرض-عقوبات-على-55-من-كبار-المسؤولين-الكنديين--1067111475.html
روسيا تفرض عقوبات على 55 من كبار المسؤولين الكنديين
روسيا تفرض عقوبات على 55 من كبار المسؤولين الكنديين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن إدراج 55 مواطناً كندياً في "قائمة الحظر"، رداً على العقوبات المفروضة على روسيا. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T16:59+0000
2022-08-31T16:59+0000
2022-08-31T17:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "فيما يتعلق بالعقوبات الجديدة التي فرضها النظام الحاكم لرئيس الوزراء (الكندي) جاستن ترودو، على مواطنين روس، انطلاقاً من سياسته المرتبطة بالروسوفوبيا (معاداة الروس)، تم حظر الدخول إلى روسيا الاتحادية، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، بالنسبة لـ 55، من العسكريين رفيعي المستوى، وسياسيين وشخصيات اجتماعية، كندية".ويأتي ذلك تزامنا مع العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من بطش التشكيلات الأوكرانية المسلحة المتطرفة.
https://sputnikarabic.ae/20220831/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067069119.html
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العالم, روسيا
روسيا تفرض عقوبات على 55 من كبار المسؤولين الكنديين
16:59 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 17:00 GMT 31.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن إدراج 55 مواطناً كندياً في "قائمة الحظر"، رداً على العقوبات المفروضة على روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "فيما يتعلق بالعقوبات الجديدة التي فرضها النظام الحاكم لرئيس الوزراء (الكندي) جاستن ترودو، على مواطنين روس، انطلاقاً من سياسته المرتبطة بالروسوفوبيا (معاداة الروس)، تم حظر الدخول إلى روسيا الاتحادية، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، بالنسبة لـ 55، من العسكريين رفيعي المستوى، وسياسيين وشخصيات اجتماعية، كندية".
ويذكر في هذا الصدد أن كندا فرضت عقوبات كثيرة مست سياسيين وعسكريين وشركات روسية، بما فيها حظر عدد من الشخصيات من دخول كندا، الشيء الذي ردت عليه روسيا بشكل مماثل.
ويأتي ذلك تزامنا مع العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من بطش التشكيلات الأوكرانية المسلحة المتطرفة.