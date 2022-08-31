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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220831/روسيا-تفرض-عقوبات-على-55-من-كبار-المسؤولين-الكنديين--1067111475.html
روسيا تفرض عقوبات على 55 من كبار المسؤولين الكنديين
روسيا تفرض عقوبات على 55 من كبار المسؤولين الكنديين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن إدراج 55 مواطناً كندياً في "قائمة الحظر"، رداً على العقوبات المفروضة على روسيا. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T16:59+0000
2022-08-31T17:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "فيما يتعلق بالعقوبات الجديدة التي فرضها النظام الحاكم لرئيس الوزراء (الكندي) جاستن ترودو، على مواطنين روس، انطلاقاً من سياسته المرتبطة بالروسوفوبيا (معاداة الروس)، تم حظر الدخول إلى روسيا الاتحادية، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، بالنسبة لـ 55، من العسكريين رفيعي المستوى، وسياسيين وشخصيات اجتماعية، كندية".ويأتي ذلك تزامنا مع العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من بطش التشكيلات الأوكرانية المسلحة المتطرفة.
https://sputnikarabic.ae/20220831/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067069119.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

روسيا تفرض عقوبات على 55 من كبار المسؤولين الكنديين

16:59 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 17:00 GMT 31.08.2022)
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن إدراج 55 مواطناً كندياً في "قائمة الحظر"، رداً على العقوبات المفروضة على روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "فيما يتعلق بالعقوبات الجديدة التي فرضها النظام الحاكم لرئيس الوزراء (الكندي) جاستن ترودو، على مواطنين روس، انطلاقاً من سياسته المرتبطة بالروسوفوبيا (معاداة الروس)، تم حظر الدخول إلى روسيا الاتحادية، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، بالنسبة لـ 55، من العسكريين رفيعي المستوى، وسياسيين وشخصيات اجتماعية، كندية".

ويذكر في هذا الصدد أن كندا فرضت عقوبات كثيرة مست سياسيين وعسكريين وشركات روسية، بما فيها حظر عدد من الشخصيات من دخول كندا، الشيء الذي ردت عليه روسيا بشكل مماثل.

قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تشارك في معركة تحرير بلدة كاميشيفاخا في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
16:22 GMT
ويأتي ذلك تزامنا مع العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من بطش التشكيلات الأوكرانية المسلحة المتطرفة.
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