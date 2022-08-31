قطر تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في المدارس
© AFP 2022 / Mohammed Abedتلميذة ترتدي كمامة طبية في روضة أطفال في مدينة غزة، في إطار الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة، فلسطين 10 أغسطس 2020
© AFP 2022 / Mohammed Abed
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، اليوم الأربعاء، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء في البلاد قد اتخذ قرارا يقضي بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامة بالنسبة للطلبة والمعلمين والإداريين في جميع رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، وذلك بداية من يوم غد الخميس.
وفي السياق نفسه، أصدر مجلس الوزراء القطري، في وقت سابق اليوم، قرارا بعدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.
وزارة #التربية و #التعليم والتعليم العالي تعلن إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة بالنسبة للطلبة والمعلمين والإداريين في جميع رياض الأطفال و #المدارس الحكومية والخاصة، ابتداء من يوم غد الخميس، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء #قنا pic.twitter.com/OYgRJmv1PA— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 31, 2022
وحسب صحيفة "الشرق"، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة رئيس الوزراء خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.
ونص القرار الجديد على ما يلي:
- عدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة إلا في حالة تواجدهم داخل المنشآت الصحية أو استخدامهم لوسائل النقل العام.
- يجب على جميع الموظفين والعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المغلقة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم.
- يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر/أيلول 2022.
ويأتي قرار مجلس الوزراء القطري بعد الاطلاع على تقرير وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد.
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