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قطر تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في المدارس
قطر تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في المدارس
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، اليوم الأربعاء، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
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2022-08-31T19:37+0000
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وذكرت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء في البلاد قد اتخذ قرارا يقضي بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامة بالنسبة للطلبة والمعلمين والإداريين في جميع رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، وذلك بداية من يوم غد الخميس.وفي السياق نفسه، أصدر مجلس الوزراء القطري، في وقت سابق اليوم، قرارا بعدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.وحسب صحيفة "الشرق"، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة رئيس الوزراء خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.ونص القرار الجديد على ما يلي:- عدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة إلا في حالة تواجدهم داخل المنشآت الصحية أو استخدامهم لوسائل النقل العام.- يجب على جميع الموظفين والعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المغلقة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم.- يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر/أيلول 2022.ويأتي قرار مجلس الوزراء القطري بعد الاطلاع على تقرير وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد.
قطر
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أخبار العالم العربي, قطر, فيروس كورونا
أخبار العالم العربي, قطر, فيروس كورونا

قطر تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في المدارس

19:37 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / Mohammed Abedتلميذة ترتدي كمامة طبية في روضة أطفال في مدينة غزة، في إطار الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة، فلسطين 10 أغسطس 2020
تلميذة ترتدي كمامة طبية في روضة أطفال في مدينة غزة، في إطار الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة، فلسطين 10 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / Mohammed Abed
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، اليوم الأربعاء، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء في البلاد قد اتخذ قرارا يقضي بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامة بالنسبة للطلبة والمعلمين والإداريين في جميع رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، وذلك بداية من يوم غد الخميس.
وفي السياق نفسه، أصدر مجلس الوزراء القطري، في وقت سابق اليوم، قرارا بعدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.
وحسب صحيفة "الشرق"، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة رئيس الوزراء خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.
ونص القرار الجديد على ما يلي:
- عدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة إلا في حالة تواجدهم داخل المنشآت الصحية أو استخدامهم لوسائل النقل العام.
- يجب على جميع الموظفين والعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المغلقة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم.
- يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر/أيلول 2022.
ويأتي قرار مجلس الوزراء القطري بعد الاطلاع على تقرير وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد.
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