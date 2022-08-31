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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220831/كييف-تشترط-إعادة-محطة-زابوروجيه-النووية-لسيطرة-أوكرانيا-1067083241.html
كييف تشترط إعادة محطة زابوروجيه النووية لسيطرة أوكرانيا
كييف تشترط إعادة محطة زابوروجيه النووية لسيطرة أوكرانيا
أعلن وزير الطاقة الأوكراني، هيرمان غالوشينكو، إنه سيتم تنفيذ توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تشغيل محطة زابوروجيه النووية بشرط إعادتها لسيطرة كييف. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T10:06+0000
2022-08-31T10:06+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
العالم
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وقال غالوشينكو إن "الحكومة الأوكرانية تقدر بشدة جهود رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وفريقه الذين ذهبوا إلى محطة زابوروجيه النووية. واعتبر غالوشينكو أن الخطوة المهمة يجب أن تكون إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول زابوروجيه، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني ناقش مع البعثة وسلم لها قائمة بمؤشرات السلامة الفنية التي تحتاج إلى مراجعة من قبل خبراء دوليين خلال زيارة للمصنع.وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن شهود في مكان الحادث أن قافلة سيارات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت من العاصمة الأوكرانية كييف باتجاه محطة زابوريجيه النووية.محطة زابوريجيه للطاقة النووية، التي تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج. ومنذ مارس تخضع المحطة لسيطرة الجيش الروسي.وتتهم روسيا أوكرانيا بقصف محطة زابوريجيه للطاقة النووية.
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العالم

كييف تشترط إعادة محطة زابوروجيه النووية لسيطرة أوكرانيا

10:06 GMT 31.08.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه الكهرونووية
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أعلن وزير الطاقة الأوكراني، هيرمان غالوشينكو، إنه سيتم تنفيذ توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تشغيل محطة زابوروجيه النووية بشرط إعادتها لسيطرة كييف.
وقال غالوشينكو إن "الحكومة الأوكرانية تقدر بشدة جهود رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وفريقه الذين ذهبوا إلى محطة زابوروجيه النووية.
واعتبر غالوشينكو أن الخطوة المهمة يجب أن تكون إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول زابوروجيه، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني ناقش مع البعثة وسلم لها قائمة بمؤشرات السلامة الفنية التي تحتاج إلى مراجعة من قبل خبراء دوليين خلال زيارة للمصنع.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن شهود في مكان الحادث أن قافلة سيارات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت من العاصمة الأوكرانية كييف باتجاه محطة زابوريجيه النووية.
محطة زابوريجيه للطاقة النووية، التي تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج. ومنذ مارس تخضع المحطة لسيطرة الجيش الروسي.
وتتهم روسيا أوكرانيا بقصف محطة زابوريجيه للطاقة النووية.
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