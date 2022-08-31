https://sputnikarabic.ae/20220831/مدرب-مانشستر-يونايتد-كريستيانو-رونالدو-لن-يغادر-الفريق-1067106450.html
مدرب مانشستر يونايتد: كريستيانو رونالدو لن يغادر الفريق
مدرب مانشستر يونايتد: كريستيانو رونالدو لن يغادر الفريق
نفى إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، وجود نية لمغادرة كريستيانو رونالدو للفريق، وذلك قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات التي تنتهي غدا... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T15:27+0000
2022-08-31T15:27+0000
2022-08-31T15:27+0000
مجتمع
رياضة
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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الشك بشأن مستقبل رونالدو ازداد مؤخرا في يونايتد بعد التعاقد مع مهاجم آخر، هو البرازيلي الدولي أنتوني، من أياكس الهولندي أمس الثلاثاء.وجاءت تصريحات هاغ ردا على سؤال عما إذا كان رونالدو يظل جزءا من خططه بعد وصول أنتوني، فأكد المدرب قائلا "بكل وضوح، طبعا".يشار إلى أن رونالدو كان قد ضغط لمغادرة يونايتد خلال الصيف الجاري للانضمام إلى ناد يلعب في دوري أبطال أوروبا.وزعمت تقارير صحفية بريطانية، يوم الأحد الماضي، أن "كريستيانو رونالدو أعرب عن إحباطه من الاضطرار إلى خفض راتبه بنسبة 25% بعد فشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا".وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن "رونالدو أبدى غضبه بسبب الاضطرار إلى خفض راتبه الذي كتب في عقده، رغم تسجيله 18 هدفا في الدوري الموسم الماضي"، مشيرة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما أوضح أنه يريد مغادرة النادي بحثا عن فريق مشارك في دوري أبطال أوروبا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
مدرب مانشستر يونايتد: كريستيانو رونالدو لن يغادر الفريق
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نفى إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، وجود نية لمغادرة كريستيانو رونالدو للفريق، وذلك قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات التي تنتهي غدا الخميس.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الشك بشأن مستقبل رونالدو ازداد مؤخرا في يونايتد بعد التعاقد مع مهاجم آخر، هو البرازيلي الدولي أنتوني، من أياكس الهولندي أمس الثلاثاء.
وجاءت تصريحات هاغ ردا على سؤال عما إذا كان رونالدو يظل جزءا من خططه بعد وصول أنتوني، فأكد المدرب قائلا "بكل وضوح، طبعا".
وأوضح هاغ قائلا: "نحن بحاجة إلى لاعبين مميزين، لتغطية جميع المباريات من أجل الحفاظ على النسق. هذا ما نسعى إليه".
يشار إلى أن رونالدو كان قد ضغط لمغادرة يونايتد خلال الصيف الجاري للانضمام إلى ناد يلعب في دوري أبطال أوروبا.
وزعمت تقارير صحفية بريطانية، يوم الأحد الماضي، أن "كريستيانو رونالدو
أعرب عن إحباطه من الاضطرار إلى خفض راتبه بنسبة 25% بعد فشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا".
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن "رونالدو أبدى غضبه بسبب الاضطرار إلى خفض راتبه الذي كتب في عقده، رغم تسجيله 18 هدفا في الدوري الموسم الماضي"، مشيرة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما أوضح أنه يريد مغادرة النادي بحثا عن فريق مشارك في دوري أبطال أوروبا.