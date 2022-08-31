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https://sputnikarabic.ae/20220831/مروحيات-الجيش-الأمريكي-تحترق-معلومات-عن-أسطول-شينوك-الذي-تم-إيقافه-1067092793.html
مروحيات الجيش الأمريكي تحترق... معلومات عن أسطول "شينوك" الذي تم إيقافه
مروحيات الجيش الأمريكي تحترق... معلومات عن أسطول "شينوك" الذي تم إيقافه
أنتجت الولايات المتحدة الأمريكية مئات المروحيات من طراز "سي إتش - 47 شينوك"، التي تعمل في الجيش الأمريكي ونحو 20 دولة حول العالم، لكنها قررت إيقافها بسبب... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T12:16+0000
2022-08-31T12:16+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويقول موقع الشركة المصنعة للطائرة "بوينغ" إنه تم إنتاج نحو 500 طائرة من هذا النوع وإنه يوجد منها عدة نسخ منها نسخة تصديرية.وأورد الموقع معلومات عن الطائرة تشمل المواصفات الفنية الخاصة بها:ما هي مهام مروحيات "شينوك"؟تم تصميم مروحية "شينوك" منذ ستينيات القرن الماضي لتكون مروحية نقل عسكري ثقيلة متعددة المهام يمكن استخدامها في العمليات الخاصة.ويمكن تسليح الطائرة بأنواع مختلفة من الأسلحة تشمل مدافع رشاشة إضافة إلى القنابل.لماذا تم إيقاف الطائرة؟ذكرت صحيفة أمريكية أنها علمت من مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي قرر إيقاف أسطول مروحيات "سي إتش - 47 شينوك" بسبب الحرائق المتكررة التي تتعرض لها محركاتها.ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن القرار بدأ سريانه ويشمل نحو 400 طائرة من هذا النوع.
https://sputnikarabic.ae/20181204/مروحية-هجومية-إيديكس-2018-1037215125.html
https://sputnikarabic.ae/20220115/مواصفات-مروحية-النقل-الثقيل-سي-إتش-53-كيه-سيكوريسكي-1056236025.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

مروحيات الجيش الأمريكي تحترق... معلومات عن أسطول "شينوك" الذي تم إيقافه

12:16 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / PATRICK LINمروحية بوينغ CH-47 شينوك
مروحية بوينغ CH-47 شينوك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / PATRICK LIN
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أنتجت الولايات المتحدة الأمريكية مئات المروحيات من طراز "سي إتش - 47 شينوك"، التي تعمل في الجيش الأمريكي ونحو 20 دولة حول العالم، لكنها قررت إيقافها بسبب الحرائق المتكررة.
ويقول موقع الشركة المصنعة للطائرة "بوينغ" إنه تم إنتاج نحو 500 طائرة من هذا النوع وإنه يوجد منها عدة نسخ منها نسخة تصديرية.
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وأورد الموقع معلومات عن الطائرة تشمل المواصفات الفنية الخاصة بها:

قطر المراوح: 18.29 متر.
الطول أثناء تشغيل المراوح: 30.14 متر.
ارتفاع الطائرة: 5.68 متر.
عرض البدن: 3.78 متر.
طول البدن: 15.46 متر.
السرعة القصوى: 302 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: نحو 6 آلاف متر.
الحمولة: 10.8 طن.

ما هي مهام مروحيات "شينوك"؟

تم تصميم مروحية "شينوك" منذ ستينيات القرن الماضي لتكون مروحية نقل عسكري ثقيلة متعددة المهام يمكن استخدامها في العمليات الخاصة.
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ويمكن تسليح الطائرة بأنواع مختلفة من الأسلحة تشمل مدافع رشاشة إضافة إلى القنابل.

لماذا تم إيقاف الطائرة؟

ذكرت صحيفة أمريكية أنها علمت من مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي قرر إيقاف أسطول مروحيات "سي إتش - 47 شينوك" بسبب الحرائق المتكررة التي تتعرض لها محركاتها.
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن القرار بدأ سريانه ويشمل نحو 400 طائرة من هذا النوع.
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