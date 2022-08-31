https://sputnikarabic.ae/20220831/موسكو-تأمل-من-زيارة-البعثة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-زابوروجيه-إيقاف-سعي-كييف-لإحداث-كارثة-نووية-1067071596.html
موسكو تأمل من زيارة البعثة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه إيقاف سعي كييف لإحداث كارثة نووية
موسكو تأمل من زيارة البعثة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه إيقاف سعي كييف لإحداث كارثة نووية
عبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أملها بزيارة البعثة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه ستلجم كييف بإحداث كارثة نووية. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T07:28+0000
2022-08-31T07:28+0000
2022-08-31T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية "نأمل أن تساعد زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر إجراؤها اليوم لمحطة الطاقة النووية في وقف رغبة السلطات الأوكرانية في إثارة كارثة نووية ووقف الابتزاز النووي".وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.وقال أوليانوف، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم.مضيفا أن البعثة التي تقوم بزيارة المحطة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن.
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روسيا
موسكو تأمل من زيارة البعثة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه إيقاف سعي كييف لإحداث كارثة نووية
07:28 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 07:49 GMT 31.08.2022) تابعنا عبر
عبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أملها بزيارة البعثة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه ستلجم كييف بإحداث كارثة نووية.
وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية "نأمل أن تساعد زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر إجراؤها اليوم لمحطة الطاقة النووية في وقف رغبة السلطات الأوكرانية في إثارة كارثة نووية ووقف الابتزاز النووي".
وصرح
مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.
وقال أوليانوف، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم.
مضيفا أن البعثة التي تقوم بزيارة المحطة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن.