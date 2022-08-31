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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220831/موسكو-تأمل-من-زيارة-البعثة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-زابوروجيه-إيقاف-سعي-كييف-لإحداث-كارثة-نووية-1067071596.html
موسكو تأمل من زيارة البعثة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه إيقاف سعي كييف لإحداث كارثة نووية
موسكو تأمل من زيارة البعثة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه إيقاف سعي كييف لإحداث كارثة نووية
عبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أملها بزيارة البعثة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه ستلجم كييف بإحداث كارثة نووية. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T07:28+0000
2022-08-31T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية "نأمل أن تساعد زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر إجراؤها اليوم لمحطة الطاقة النووية في وقف رغبة السلطات الأوكرانية في إثارة كارثة نووية ووقف الابتزاز النووي".وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.وقال أوليانوف، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم.مضيفا أن البعثة التي تقوم بزيارة المحطة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن.
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موسكو تأمل من زيارة البعثة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه إيقاف سعي كييف لإحداث كارثة نووية

07:28 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 07:49 GMT 31.08.2022)
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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عبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أملها بزيارة البعثة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه ستلجم كييف بإحداث كارثة نووية.
وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية "نأمل أن تساعد زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر إجراؤها اليوم لمحطة الطاقة النووية في وقف رغبة السلطات الأوكرانية في إثارة كارثة نووية ووقف الابتزاز النووي".
وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.
وقال أوليانوف، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم.
مضيفا أن البعثة التي تقوم بزيارة المحطة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن.
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