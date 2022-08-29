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https://sputnikarabic.ae/20220829/بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-برئاسة-غروسي-في-طريقها-إلى-زابوروجيه-1066955731.html
بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة غروسي في طريقها إلى زابوروجيه
بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة غروسي في طريقها إلى زابوروجيه
صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T06:47+0000
2022-08-29T07:02+0000
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هذا وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد صرح اليوم الإثنين، أن بعثة المنظمة تتجه إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية وستصل إلى الموقع هذا الأسبوع.يذكر أنه وفي وقت سابق، قال رئيس إدارة منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، إن سلطات المنطقة مستعدة لاستقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وضمان سلامتها الكاملة، ولكن يبقى السؤال عما إذا كان الجانب الأوكراني سيلتزم "بنظام الصمت" وقت إقامة الضيوف الأجانب.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة غروسي في طريقها إلى زابوروجيه

06:47 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 07:02 GMT 29.08.2022)
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محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© Sputnik . РИА Новости
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.
هذا وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد صرح اليوم الإثنين، أن بعثة المنظمة تتجه إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية وستصل إلى الموقع هذا الأسبوع.

وقال غروسي في تغريدة عبر "تويتر": "بعثة دعم ومساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتت في طريقها إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. يجب علينا ضمان سلامة وأمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا. فخور بقيادة هذه البعثة، التي ستصل إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

يذكر أنه وفي وقت سابق، قال رئيس إدارة منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، إن سلطات المنطقة مستعدة لاستقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وضمان سلامتها الكاملة، ولكن يبقى السؤال عما إذا كان الجانب الأوكراني سيلتزم "بنظام الصمت" وقت إقامة الضيوف الأجانب.
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