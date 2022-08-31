https://sputnikarabic.ae/20220831/وسائل-إعلام-تكشف-تفاصيل-إيقاف-الحرس-الثوري-سفينة-أمريكية-في-الخليج-1067070356.html
وسائل إعلام تكشف تفاصيل إيقاف الحرس الثوري سفينة أمريكية في الخليج
وسائل إعلام تكشف تفاصيل إيقاف الحرس الثوري سفينة أمريكية في الخليج
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، تفاصيل إيقاف قارب أمريكي غير مأهول ثم الإفراج عنه من قبل الحرس الثوري الإيراني. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T07:06+0000
2022-08-31T07:06+0000
2022-08-31T07:06+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050646409_0:111:2008:1241_1920x0_80_0_0_c90f2cd9246568ceac6266c676bdb06e.jpg
ذكر موقع "نور نيوز" الإیراني، إنه يوم الثلاثاء 30 أغسطس/ آب، تمت السيطرة على قارب أمريكي غير مأهول كانت اتصالاته الملاحية مقطوعة، وسحبه من قبل سفينة الدعم التابعة لبحرية الحرس الثوري في الخليج".وأضاف: "تم تنفيذ الإجراءات التي قامت بها بحرية الحرس الثوري في الوقت المناسب في مجال السيطرة على القارب الأمريكي غير المأهول وسحبه بهدف تأمين طريق الملاحة البحرية ومنع وقوع الحوادث المحتملة، والتي وقعت عدة مرات في الأسابيع الأخيرة". وأوضح الموقع الإيراني، أنه "مع وجود الفرقاطة الأمريكية في المنطقة والمبررات الأمنية والملاحة الآمنة، تم الإفراج عن القارب أعلاه بقرار من قائد سفينة دعم الحرس الثوري".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صرحت أمس الثلاثاء، أن "البحرية الأمريكية أحبطت محاولة قامت بها سفينة تابعة للحرس الثوري الإسلامي للاستيلاء على زورق أمريكي مسيّر في الخليج.وجاء في البيان أن "البحرية الأمريكية أحبطت محاولة قامت بها سفينة دعم بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني لاختطاف مركبة طوافة مسيّرة من الأسطول الخامس (للبحرية الأمريكية) في الخليج يومي 29 و30 أغسطس/ آب".كما أوضحت الخدمة الصحفية أن نوع الطوافة هو "سيل درون إكسبلورر" المجهز بـ "أجهزة استشعار ورادارات وكاميرات للملاحة وجمع البيانات".
https://sputnikarabic.ae/20220830/البنتاغون-البحرية-الأمريكية-تحبط-محاولة-خطف-مركبة-تابعة-لها-من-قبل-الحرس-الثوري-1067056984.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050646409_221:0:2008:1340_1920x0_80_0_0_752a75de11410be999c77ee797685ab3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني
وسائل إعلام تكشف تفاصيل إيقاف الحرس الثوري سفينة أمريكية في الخليج
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، تفاصيل إيقاف قارب أمريكي غير مأهول ثم الإفراج عنه من قبل الحرس الثوري الإيراني.
ذكر موقع
"نور نيوز" الإیراني، إنه يوم الثلاثاء 30 أغسطس/ آب، تمت السيطرة على قارب أمريكي غير مأهول كانت اتصالاته الملاحية مقطوعة، وسحبه من قبل سفينة الدعم التابعة لبحرية الحرس الثوري في الخليج".
وأضاف: "تم تنفيذ الإجراءات التي قامت بها بحرية الحرس الثوري في الوقت المناسب في مجال السيطرة على القارب الأمريكي غير المأهول وسحبه بهدف تأمين طريق الملاحة البحرية ومنع وقوع الحوادث المحتملة، والتي وقعت عدة مرات في الأسابيع الأخيرة".
وأوضح الموقع الإيراني، أنه "مع وجود الفرقاطة الأمريكية في المنطقة والمبررات الأمنية والملاحة الآمنة، تم الإفراج عن القارب أعلاه بقرار من قائد سفينة دعم الحرس الثوري".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صرحت أمس الثلاثاء، أن "البحرية الأمريكية أحبطت محاولة قامت بها سفينة
تابعة للحرس الثوري الإسلامي للاستيلاء على زورق أمريكي مسيّر في الخليج.
وجاء في البيان أن "البحرية الأمريكية أحبطت محاولة قامت بها سفينة دعم بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني لاختطاف مركبة طوافة مسيّرة من الأسطول الخامس (للبحرية الأمريكية) في الخليج يومي 29 و30 أغسطس/ آب".
كما أوضحت الخدمة الصحفية أن نوع الطوافة هو "سيل درون إكسبلورر" المجهز بـ "أجهزة استشعار ورادارات وكاميرات للملاحة وجمع البيانات".