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وسائل إعلام تكشف تفاصيل إيقاف الحرس الثوري سفينة أمريكية في الخليج
وسائل إعلام تكشف تفاصيل إيقاف الحرس الثوري سفينة أمريكية في الخليج
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، تفاصيل إيقاف قارب أمريكي غير مأهول ثم الإفراج عنه من قبل الحرس الثوري الإيراني. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T07:06+0000
2022-08-31T07:06+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني
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ذكر موقع "نور نيوز" الإیراني، إنه يوم الثلاثاء 30 أغسطس/ آب، تمت السيطرة على قارب أمريكي غير مأهول كانت اتصالاته الملاحية مقطوعة، وسحبه من قبل سفينة الدعم التابعة لبحرية الحرس الثوري في الخليج".وأضاف: "تم تنفيذ الإجراءات التي قامت بها بحرية الحرس الثوري في الوقت المناسب في مجال السيطرة على القارب الأمريكي غير المأهول وسحبه بهدف تأمين طريق الملاحة البحرية ومنع وقوع الحوادث المحتملة، والتي وقعت عدة مرات في الأسابيع الأخيرة". وأوضح الموقع الإيراني، أنه "مع وجود الفرقاطة الأمريكية في المنطقة والمبررات الأمنية والملاحة الآمنة، تم الإفراج عن القارب أعلاه بقرار من قائد سفينة دعم الحرس الثوري".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صرحت أمس الثلاثاء، أن "البحرية الأمريكية أحبطت محاولة قامت بها سفينة تابعة للحرس الثوري الإسلامي للاستيلاء على زورق أمريكي مسيّر في الخليج.وجاء في البيان أن "البحرية الأمريكية أحبطت محاولة قامت بها سفينة دعم بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني لاختطاف مركبة طوافة مسيّرة من الأسطول الخامس (للبحرية الأمريكية) في الخليج يومي 29 و30 أغسطس/ آب".كما أوضحت الخدمة الصحفية أن نوع الطوافة هو "سيل درون إكسبلورر" المجهز بـ "أجهزة استشعار ورادارات وكاميرات للملاحة وجمع البيانات".
https://sputnikarabic.ae/20220830/البنتاغون-البحرية-الأمريكية-تحبط-محاولة-خطف-مركبة-تابعة-لها-من-قبل-الحرس-الثوري-1067056984.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني

وسائل إعلام تكشف تفاصيل إيقاف الحرس الثوري سفينة أمريكية في الخليج

07:06 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / Iranian Army officeمناورات الجيش الإيراني "ذو الفقار 1400" في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
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كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، تفاصيل إيقاف قارب أمريكي غير مأهول ثم الإفراج عنه من قبل الحرس الثوري الإيراني.
ذكر موقع "نور نيوز" الإیراني، إنه يوم الثلاثاء 30 أغسطس/ آب، تمت السيطرة على قارب أمريكي غير مأهول كانت اتصالاته الملاحية مقطوعة، وسحبه من قبل سفينة الدعم التابعة لبحرية الحرس الثوري في الخليج".
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
البنتاغون: البحرية الأمريكية تحبط محاولة خطف مركبة تابعة لها من قبل "الحرس الثوري"
أمس, 16:30 GMT
وأضاف: "تم تنفيذ الإجراءات التي قامت بها بحرية الحرس الثوري في الوقت المناسب في مجال السيطرة على القارب الأمريكي غير المأهول وسحبه بهدف تأمين طريق الملاحة البحرية ومنع وقوع الحوادث المحتملة، والتي وقعت عدة مرات في الأسابيع الأخيرة".
وأوضح الموقع الإيراني، أنه "مع وجود الفرقاطة الأمريكية في المنطقة والمبررات الأمنية والملاحة الآمنة، تم الإفراج عن القارب أعلاه بقرار من قائد سفينة دعم الحرس الثوري".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صرحت أمس الثلاثاء، أن "البحرية الأمريكية أحبطت محاولة قامت بها سفينة تابعة للحرس الثوري الإسلامي للاستيلاء على زورق أمريكي مسيّر في الخليج.
وجاء في البيان أن "البحرية الأمريكية أحبطت محاولة قامت بها سفينة دعم بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني لاختطاف مركبة طوافة مسيّرة من الأسطول الخامس (للبحرية الأمريكية) في الخليج يومي 29 و30 أغسطس/ آب".
كما أوضحت الخدمة الصحفية أن نوع الطوافة هو "سيل درون إكسبلورر" المجهز بـ "أجهزة استشعار ورادارات وكاميرات للملاحة وجمع البيانات".
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