https://sputnikarabic.ae/20220901/ألمانيا-ترفض-دفع-13-تريليون-دولار-لبولندا-1067156504.html
ألمانيا ترفض دفع 1.3 تريليون دولار لبولندا
ألمانيا ترفض دفع 1.3 تريليون دولار لبولندا
أكدت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، أن موقف برلين حيال مسألة دفع تعويضات لبولندا عن خسائر الحرب العالمية الثانية لم يتغير وأن هذه القضية محسومة. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T16:00+0000
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برلين - سبوتنيك. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في حديث لـ"سبوتنيك": "موقف الحكومة الاتحادية لم يتغير، وقضية التعويضات محسومة".وأضاف "لقد رفضت بولندا قبول المزيد من التعويضات منذ زمن طويل يعود ذلك إلى عام 1953 وأكدت مرارا على رفضها".وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس حزب القانون والعدالة (بيس) الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، أن بولندا ستطلب 6.2 تريليون زلوتي (حوالي 1.3 تريليون دولار) من ألمانيا كتعويض عن الأضرار التي سببتها الحرب العالمية الثانية.وكان قد أثير في بولندا قبل بضع سنوات جدل حول ضرورة مطالبة وارسو لبرلين بدفع تعويضات للبلاد عن الأضرار التي لحقت بها أثناء الحرب العالمية الثانية، وتم تأسيس لجنة برلمانية خاصة لاحتساب مبلغ الأضرار.من جانبها، أعلنت الحكومة الألمانية مرارًا أنها لا تنوي دفع مبالغ إلى بولندا.وترى ألمانيا أنها دفعت بالفعل تعويضات كبيرة إلى حد ما، وأنه لا يوجد أي أساس للتشكيك في رفض بولندا استلام التعويضات الذي أعلنته في عام 1953.
https://sputnikarabic.ae/20220901/بولندا-تطالب-ألمانيا-بدفع-نحو-13-تريليون-دولار-كتعويضات-عن-خسائر-الحرب-العالمية-الثانية-1067143881.html
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بولندا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
بولندا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
ألمانيا ترفض دفع 1.3 تريليون دولار لبولندا
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أكدت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، أن موقف برلين حيال مسألة دفع تعويضات لبولندا عن خسائر الحرب العالمية الثانية لم يتغير وأن هذه القضية محسومة.
برلين - سبوتنيك. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في حديث لـ"سبوتنيك
": "موقف الحكومة الاتحادية لم يتغير، وقضية التعويضات محسومة".
وأضاف "لقد رفضت بولندا قبول المزيد من التعويضات منذ زمن طويل يعود ذلك إلى عام 1953 وأكدت مرارا على رفضها".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس حزب القانون والعدالة (بيس) الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، أن بولندا ستطلب 6.2 تريليون زلوتي (حوالي 1.3 تريليون دولار) من ألمانيا كتعويض عن الأضرار التي سببتها الحرب العالمية الثانية.
وقال كاتشينسكي، مقدمًا تقريره عن خسائر بولندا
بسبب الحرب: "المبلغ الذي تم تقييمه كتكلفة للأضرار هو 6 تريليونات و200 مليار زلوتي (نحو 1.3 تريليون دولار)".
وكان قد أثير في بولندا قبل بضع سنوات جدل حول ضرورة مطالبة وارسو لبرلين بدفع تعويضات للبلاد عن الأضرار التي لحقت بها أثناء الحرب العالمية الثانية، وتم تأسيس لجنة برلمانية خاصة لاحتساب مبلغ الأضرار.
من جانبها، أعلنت الحكومة الألمانية مرارًا أنها لا تنوي دفع مبالغ إلى بولندا.
وترى ألمانيا أنها دفعت بالفعل تعويضات كبيرة إلى حد ما، وأنه لا يوجد أي أساس للتشكيك في رفض بولندا استلام التعويضات الذي أعلنته في عام 1953.