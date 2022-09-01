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https://sputnikarabic.ae/20220901/بولندا-تطالب-ألمانيا-بدفع-نحو-13-تريليون-دولار-كتعويضات-عن-خسائر-الحرب-العالمية-الثانية-1067143881.html
بولندا تطالب ألمانيا بدفع نحو 1.3 تريليون دولار كتعويضات عن خسائر الحرب العالمية الثانية
بولندا تطالب ألمانيا بدفع نحو 1.3 تريليون دولار كتعويضات عن خسائر الحرب العالمية الثانية
أعلن رئيس حزب القانون والعدالة ("بيس") الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، اليوم الخميس، إن بولندا ستطلب 6.2 تريليون زلوتي (حوالي 1.3 تريليون دولار) من... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T13:08+0000
2022-09-01T13:08+0000
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وارسو- سبوتنيك. وقال كاتشينسكي، مقدمًا تقريره عن خسائر بولندا العسكرية: "المبلغ الذي تم تقديمه كتكلفة للأضرار هو 6 تريليونات و 200 مليار زلوتي [نحو 1.3 تريليون دولار]".وكان في بولندا، قبل بضع سنوات، قد أثير سؤال مفاده بأن ألمانيا يجب أن تدفع تعويضات للبلاد عن الأضرار التي لحقت بها أثناء الحرب العالمية الثانية، وتم تأسيس لجنة برلمانية خاصة لاحتساب مبلغ الأضرار.من جانبها، أعلنت الحكومة الألمانية مرارًا أنها لا تنوي دفع مبالغ إلى بولندا؛ يعتقدون في برلين أن ألمانيا دفعت بالفعل تعويضات كبيرة إلى حد ما ولا يوجد أي أساس للتشكيك في رفض بولندا استلام التعويضات الذي أعلنته في عام 1953.
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بولندا, العالم, أخبار العالم الآن
بولندا, العالم, أخبار العالم الآن

بولندا تطالب ألمانيا بدفع نحو 1.3 تريليون دولار كتعويضات عن خسائر الحرب العالمية الثانية

13:08 GMT 01.09.2022
© Photo / Lukas Plewniaعلم بولندا
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Photo / Lukas Plewnia
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أعلن رئيس حزب القانون والعدالة ("بيس") الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، اليوم الخميس، إن بولندا ستطلب 6.2 تريليون زلوتي (حوالي 1.3 تريليون دولار) من ألمانيا كتعويضات عن الأضرار التي سببتها الحرب العالمية الثانية.
وارسو- سبوتنيك. وقال كاتشينسكي، مقدمًا تقريره عن خسائر بولندا العسكرية: "المبلغ الذي تم تقديمه كتكلفة للأضرار هو 6 تريليونات و 200 مليار زلوتي [نحو 1.3 تريليون دولار]".
وكان في بولندا، قبل بضع سنوات، قد أثير سؤال مفاده بأن ألمانيا يجب أن تدفع تعويضات للبلاد عن الأضرار التي لحقت بها أثناء الحرب العالمية الثانية، وتم تأسيس لجنة برلمانية خاصة لاحتساب مبلغ الأضرار.
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من جانبها، أعلنت الحكومة الألمانية مرارًا أنها لا تنوي دفع مبالغ إلى بولندا؛ يعتقدون في برلين أن ألمانيا دفعت بالفعل تعويضات كبيرة إلى حد ما ولا يوجد أي أساس للتشكيك في رفض بولندا استلام التعويضات الذي أعلنته في عام 1953.
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