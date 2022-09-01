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https://sputnikarabic.ae/20220901/إسبانيا-تخطط-لخفض-ضريبة-الغاز-اعتبارًا-من-أكتوبر-لتخفيف-تأثير-أسعار-الطاقة-1067150671.html
إسبانيا تخطط لخفض ضريبة الغاز اعتبارًا من أكتوبر لتخفيف تأثير أسعار الطاقة
إسبانيا تخطط لخفض ضريبة الغاز اعتبارًا من أكتوبر لتخفيف تأثير أسعار الطاقة
أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن هناك قرارا بخفض ضريبة الغاز بداية من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T14:46+0000
2022-09-01T14:54+0000
حكومة إسبانيا
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ووفقا لتصريحات له، نقلها موقع أورو نيوز أوضح سانشيز أن حكومته تريد خفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز إلى 5% مما هي عليه الآن، "21%"، وذلك من أجل تخفيف الضغط المتزايد على الأسر الضعيفة.وقال "الحكومة تخطط لاقتراح تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغاز من 21٪ إلى 5٪ ... سنفعل ذلك ابتداء من أكتوبر".وأشار إلى أن خفض ضريبة القيمة المضافة، سيتم تطبيقه مؤقتًا حتى نهاية العام ولكن قد يتم تمديده حتى عام 2023.
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حكومة إسبانيا
حكومة إسبانيا

إسبانيا تخطط لخفض ضريبة الغاز اعتبارًا من أكتوبر لتخفيف تأثير أسعار الطاقة

14:46 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 14:54 GMT 01.09.2022)
© Youtubeبيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Youtube
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أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن هناك قرارا بخفض ضريبة الغاز بداية من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ووفقا لتصريحات له، نقلها موقع أورو نيوز أوضح سانشيز أن حكومته تريد خفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز إلى 5% مما هي عليه الآن، "21%"، وذلك من أجل تخفيف الضغط المتزايد على الأسر الضعيفة.
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وقال "الحكومة تخطط لاقتراح تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغاز من 21٪ إلى 5٪ ... سنفعل ذلك ابتداء من أكتوبر".

ولفت رئيس الوزراء الإسباني إلى أن هذا القرار هو أحد التخفيضات الضريبية الانتقائية للحكومة الاشتراكية التي تم تبنيها على أساس مؤقت استجابة لارتفاع فواتير الطاقة.

وأشار إلى أن خفض ضريبة القيمة المضافة، سيتم تطبيقه مؤقتًا حتى نهاية العام ولكن قد يتم تمديده حتى عام 2023.
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