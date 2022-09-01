https://sputnikarabic.ae/20220901/إعلام-أمريكا-تبني-شبكة-طائرات-مسيرة-بالتعاون-مع-إسرائيل-والسعودية-لمواجهة-إيران-1067151340.html
إعلام: أمريكا تبني شبكة طائرات مسيرة بالتعاون مع إسرائيل والسعودية لمواجهة إيران
إعلام: أمريكا تبني شبكة طائرات مسيرة بالتعاون مع إسرائيل والسعودية لمواجهة إيران
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل والسعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط لإطلاق شبكة من الطائرات المسيّرة لمواجهة التهديدات العسكرية... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T14:51+0000
2022-09-01T14:51+0000
2022-09-01T14:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
السعودية
إيران
رصد عسكري
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وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، تتوقع البحرية الأمريكية نشر شبكة من 100 طائرة استطلاع صغيرة مسيرة في دول المنطقة بحلول صيف العام المقبل، والتي ستنتشر من قناة السويس في مصر إلى الساحل الإيراني.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن السفن والطائرات المسيّرة ستوفر قوة مراقبة أكبر في مياه المنطقة.وأضافوا أن هذه الطائرات المسيرة سترسل معلوماتها إلى قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.وأوضحوا أن مركز قيادة الروبوتات التابع للبنتاغون في المنامة سيراقب تشغيل هذه الطائرات المسيرة.فيما يراقب أفراد البحرية الأمريكية عبر شاشات فيديو، تنبيهات حمراء تظهر عندما تحدد أي مسيرة في المنطقة "أهدافا مشبوهة" أو تهديدات محتملة.كما ذكرت الصحيفة أن ذلك يأتي ضمن برنامج يأمل البنتاغون أن يكون نموذجًا للعمليات في جميع أنحاء العالم.يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت الثلاثاء الماضي، أن "البحرية الأمريكية أحبطت محاولة قامت بها سفينة تابعة للحرس الثوري الإسلامي للاستيلاء على زورق أمريكي مسيّر في الخليج.وجاء في البيان أن "البحرية الأمريكية أحبطت محاولة قامت بها سفينة دعم بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني لاختطاف مركبة طوافة مسيّرة من الأسطول الخامس الأمريكي في الخليج يومي 29 و30 أغسطس/ آب".كما أوضح البنتاغون أن نوع الطوافة هو "سيل درون إكسبلورر" المجهز بـ "أجهزة استشعار ورادارات وكاميرات للملاحة وجمع البيانات".
https://sputnikarabic.ae/20220830/البنتاغون-البحرية-الأمريكية-تحبط-محاولة-خطف-مركبة-تابعة-لها-من-قبل-الحرس-الثوري-1067056984.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, السعودية, إيران, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, السعودية, إيران, رصد عسكري
إعلام: أمريكا تبني شبكة طائرات مسيرة بالتعاون مع إسرائيل والسعودية لمواجهة إيران
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل والسعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط لإطلاق شبكة من الطائرات المسيّرة لمواجهة التهديدات العسكرية الإيرانية في المنطقة.
وبحسب صحيفة
"وول ستريت جورنال"، تتوقع البحرية الأمريكية نشر شبكة من 100 طائرة استطلاع صغيرة مسيرة في دول المنطقة بحلول صيف العام المقبل، والتي ستنتشر من قناة السويس في مصر إلى الساحل الإيراني.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن السفن والطائرات المسيّرة ستوفر قوة مراقبة أكبر في مياه المنطقة.
وأضافوا أن هذه الطائرات المسيرة سترسل معلوماتها إلى قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.
وأوضحوا أن مركز قيادة الروبوتات التابع للبنتاغون في المنامة سيراقب تشغيل هذه الطائرات المسيرة.
ووفقا للصحيفة، بعض هذه الطائرات المسيرة، يمكنها أن تطفو على الماء لمدة تصل إلى 6 أشهر، ولديها القدرة على إرسال صور وبيانات دقيقة.
فيما يراقب أفراد البحرية الأمريكية عبر شاشات فيديو، تنبيهات حمراء تظهر عندما تحدد أي مسيرة في المنطقة "أهدافا مشبوهة" أو تهديدات محتملة.
كما ذكرت الصحيفة أن ذلك يأتي ضمن برنامج يأمل البنتاغون أن يكون نموذجًا للعمليات في جميع أنحاء العالم.
يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت الثلاثاء الماضي، أن "البحرية الأمريكية أحبطت محاولة قامت بها سفينة
تابعة للحرس الثوري الإسلامي للاستيلاء على زورق أمريكي مسيّر في الخليج.
وجاء في البيان أن "البحرية الأمريكية أحبطت محاولة قامت بها سفينة دعم بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني لاختطاف مركبة طوافة مسيّرة من الأسطول الخامس الأمريكي في الخليج يومي 29 و30 أغسطس/ آب".
كما أوضح البنتاغون أن نوع الطوافة هو "سيل درون إكسبلورر" المجهز بـ "أجهزة استشعار ورادارات وكاميرات للملاحة وجمع البيانات".