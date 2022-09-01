https://sputnikarabic.ae/20220901/إعلام-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تنطلق-نحو-محطة-زابوروجيه-النووية-1067119877.html
إعلام: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنطلق نحو محطة زابوروجيه النووية
إعلام: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنطلق نحو محطة زابوروجيه النووية
أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T05:52+0000
2022-09-01T05:52+0000
2022-09-01T05:52+0000
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إعلام: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنطلق نحو محطة زابوروجيه النووية
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أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية.