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https://sputnikarabic.ae/20220901/إعلام-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تنطلق-نحو-محطة-زابوروجيه-النووية-1067119877.html
إعلام: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنطلق نحو محطة زابوروجيه النووية
إعلام: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنطلق نحو محطة زابوروجيه النووية
أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T05:52+0000
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إعلام: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنطلق نحو محطة زابوروجيه النووية

05:52 GMT 01.09.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
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أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
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