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https://sputnikarabic.ae/20220901/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الفيضانات-في-السودان-إلى-104-قتلى-و96-مصابا-1067141391.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان إلى 104 قتلى و96 مصابا
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان إلى 104 قتلى و96 مصابا
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مناطق متفرقة بالسودان إلى 104 قتلى و96 مصاباً، فضلا عن انهيار عشرات آلاف من المنازل وتشرد أكثر من... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T12:34+0000
2022-09-01T12:34+0000
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الخرطوم- سبوتنيك. ذكر المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، في بيان، اليوم الخميس، أن الفيضانات بمختلف أنحاء البلاد تسببت حتى الآن في "مصرع 104 أشخاص وإصابة 96 آخرين وتدمير كلي لـ 32798 منزلاً وانهيار جزئي لـ 44836 منزلاً".وأوضح الدفاع المدني السوداني، أن "هذه الإحصائيات تراكمية منذ بداية موسم الخريف وحتى اليوم الخميس".وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد ذكر في بيان منتصف الشهر الماضي، أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتساقطة منذ أيار/مايو ، في السودان، شرّدت نحو 136 ألف شخص في البلاد.وتعاني ولايات نهر النيل وشمال كردفان وسنار والجزيرة والنيل الأبيض وكسلا والقضارف، في السودان من تداعيات الفيضانات والأمطار بسبب تدهور البنية التحتية في البلاد.ويشهد السودان سنوياً، بين حزيران/يونيو، وتشرين الأول/أكتوبر، أمطاراً غزيرة غالباً ما تؤدي إلى فيضانات تلحق أضراراً بالمساكن والبنى التحتية والمحاصيل.
https://sputnikarabic.ae/20220817/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الفيضانات-في-السودان-إلى-77-قتيلا-وإصابة-30-آخرين-1066521427.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان إلى 104 قتلى و96 مصابا

12:34 GMT 01.09.2022
© Photo / CANABI CONGRESSالسيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Photo / CANABI CONGRESS
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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مناطق متفرقة بالسودان إلى 104 قتلى و96 مصاباً، فضلا عن انهيار عشرات آلاف من المنازل وتشرد أكثر من 130 ألف شخص بالبلاد.
الخرطوم- سبوتنيك. ذكر المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، في بيان، اليوم الخميس، أن الفيضانات بمختلف أنحاء البلاد تسببت حتى الآن في "مصرع 104 أشخاص وإصابة 96 آخرين وتدمير كلي لـ 32798 منزلاً وانهيار جزئي لـ 44836 منزلاً".
وأوضح الدفاع المدني السوداني، أن "هذه الإحصائيات تراكمية منذ بداية موسم الخريف وحتى اليوم الخميس".
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد ذكر في بيان منتصف الشهر الماضي، أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتساقطة منذ أيار/مايو ، في السودان، شرّدت نحو 136 ألف شخص في البلاد.
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة شقليب في السودان،31 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان إلى 77 قتيلا وإصابة 30 آخرين
17 أغسطس, 12:19 GMT
وتعاني ولايات نهر النيل وشمال كردفان وسنار والجزيرة والنيل الأبيض وكسلا والقضارف، في السودان من تداعيات الفيضانات والأمطار بسبب تدهور البنية التحتية في البلاد.
ويشهد السودان سنوياً، بين حزيران/يونيو، وتشرين الأول/أكتوبر، أمطاراً غزيرة غالباً ما تؤدي إلى فيضانات تلحق أضراراً بالمساكن والبنى التحتية والمحاصيل.
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