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https://sputnikarabic.ae/20220817/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الفيضانات-في-السودان-إلى-77-قتيلا-وإصابة-30-آخرين-1066521427.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان إلى 77 قتيلا وإصابة 30 آخرين
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان إلى 77 قتيلا وإصابة 30 آخرين
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مناطق متفرقة في السودان إلى 77 قتيلا و30 مصابا، فضلا عن انهيار آلاف المنازل. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T12:19+0000
2022-08-17T12:19+0000
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. وذكرت الهيئة القومية للدفاع المدني السوداني في بيان، أن الفيضانات بمختلف أنحاء البلاد تسببت حتى الآن في "مقتل 77 شخصا وإصابة 30 آخرين وتدمير كلي لـ 14500 منزل وانهيار جزئي لـ 20808 منازل".وأوقعت السيول في منطقة المناقل، وسط السودان، أضرارا بالغة وتسببت في تدمير عدد من القرى وتركت أهلها في العراء، بحسب ما أوردته الصحيفة.ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير أصدره قبل أيام، أن نحو 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسم الأمطار.وفقا لوسائل إعلام محلية: "تعاني عدد من الولايات سنويا من فيضانات مدمرة خاصة خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) تسبب خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وسط اتهامات للسلطات بعدم اتخاذ تدابير وقائية قبل بدء موسم الأمطار".
https://sputnikarabic.ae/20220816/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الفيضانات-في-السودان-إلى-75-قتيلا-1066495563.html
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان إلى 77 قتيلا وإصابة 30 آخرين

12:19 GMT 17.08.2022
© AP Photo / Marwan Aliتداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة شقليب في السودان،31 أغسطس 2020
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة شقليب في السودان،31 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Marwan Ali
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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مناطق متفرقة في السودان إلى 77 قتيلا و30 مصابا، فضلا عن انهيار آلاف المنازل.
الخرطوم - سبوتنيك. وذكرت الهيئة القومية للدفاع المدني السوداني في بيان، أن الفيضانات بمختلف أنحاء البلاد تسببت حتى الآن في "مقتل 77 شخصا وإصابة 30 آخرين وتدمير كلي لـ 14500 منزل وانهيار جزئي لـ 20808 منازل".
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 26 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان إلى 75 قتيلا
أمس, 19:03 GMT
وأوقعت السيول في منطقة المناقل، وسط السودان، أضرارا بالغة وتسببت في تدمير عدد من القرى وتركت أهلها في العراء، بحسب ما أوردته الصحيفة.
ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير أصدره قبل أيام، أن نحو 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسم الأمطار.
وفقا لوسائل إعلام محلية: "تعاني عدد من الولايات سنويا من فيضانات مدمرة خاصة خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) تسبب خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وسط اتهامات للسلطات بعدم اتخاذ تدابير وقائية قبل بدء موسم الأمطار".
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