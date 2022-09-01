https://sputnikarabic.ae/20220901/ارتفاع-حصيلة-قتلى-حادث-الشاحنة-الهولندية-إلى-7-أشخاص-1067118729.html
ارتفاع حصيلة قتلى حادث الشاحنة الهولندية إلى 7 أشخاص
ارتفاع حصيلة قتلى حادث الشاحنة الهولندية إلى 7 أشخاص
ارتفعت حصيلة قتلى حادث الشاحنة الذي وقع يوم السبت في هولندا إلى سبعة أشخاص أمس الأربعاء، بعد إحصاء جنين بين الضحايا. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T03:05+0000
2022-09-01T03:05+0000
2022-09-01T03:05+0000
أخبار هولندا
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وفي الوقت نفسه، جددت محكمة في روتردام حبس السائق، وهو إسباني يبلغ من العمر 46 عاما يشتبه في أنه تسبب في الحادث في قرية نيو بايرلاند جنوب مدينة روتردام، لمدة أسبوعين آخرين.واعتقل السائق ليل السبت بعدما اختلت عجلة القيادة في يده وانحرفت السيارة عن طريق سد لتصطدم بمحتفلين في حفلة شواء.وقُتل ستة أشخاص، بينهم امرأة حامل، وأصيب سبعة آخرون، ولا يزال السبب الدقيق للحادث غير واضح.وكشفت التحقيقات الأولية أن السائق لم يكن مخمورا. كما تم إجراء تحليل دم للسائق، ولم يتم الإعلان عن نتائجه بعد.
https://sputnikarabic.ae/20220828/ارتفاع-ضحايا-حادث-دهس-جنوبي-هولندا-إلى-6-قتلى--1066924057.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار هولندا
ارتفاع حصيلة قتلى حادث الشاحنة الهولندية إلى 7 أشخاص
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ارتفعت حصيلة قتلى حادث الشاحنة الذي وقع يوم السبت في هولندا إلى سبعة أشخاص أمس الأربعاء، بعد إحصاء جنين بين الضحايا.
وفي الوقت نفسه، جددت محكمة في روتردام حبس السائق، وهو إسباني يبلغ من العمر 46 عاما يشتبه في أنه تسبب في الحادث في قرية نيو بايرلاند
جنوب مدينة روتردام، لمدة أسبوعين آخرين.
واعتقل السائق ليل السبت بعدما اختلت عجلة القيادة في يده
وانحرفت السيارة عن طريق سد لتصطدم بمحتفلين في حفلة شواء.
وقُتل ستة أشخاص، بينهم امرأة حامل، وأصيب سبعة آخرون، ولا يزال السبب الدقيق للحادث غير واضح.
وكشفت التحقيقات الأولية أن السائق لم يكن مخمورا. كما تم إجراء تحليل دم للسائق، ولم يتم الإعلان عن نتائجه بعد.