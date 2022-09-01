الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تنظيم "أنصار الله" استعراضا عسكريا في الحديدة
© AP Photo / Hani Mohammedمقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
© AP Photo / Hani Mohammed
أعربت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقها من تنظيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) استعراضا عسكريا في مدينة الحديدة، محور اتفاق السويد، الذي توصلت إليه الحكومة والجماعة، أواخر 2018.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عبر حسابها على "تويتر"، "تُعرب البعثة عن قلقها البالغ إزاء الاستعراض العسكري، الذي جرى في مدينة الحُديدة، اليوم، خرقاً لاتفاق الحديدة".
تُعرب بعثة أونمها عن قلقها البالغ إزاء الاستعراض العسكري الذي جرى في مدينة #الحُديدة اليوم ، خرقاً لاتفاق الحديدة.— UN Mission to support the Hudaydah Agreement (@UN_Hudaydah) September 1, 2022
وأضافت، "تراقب البعثة الوضع عن كثب، وتكرر مناشدتها لقيادة أنصار الله، أن تحترم بالكامل التزاماتها بموجب الاتفاق؛ لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المدينة خالية من المظاهر العسكرية".
وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات السلام التي استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2018، إلى اتفاق بشأن الحديد.
وتضمن الاتفاق، إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ؛ إلا أنه لم ينفذ بسبب خلافات بين الجانبين حول تفاصيله.
وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات السلام التي استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2018، إلى اتفاق بشأن الحديد.
وتضمن الاتفاق، إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ؛ إلا أنه لم ينفذ بسبب خلافات بين الجانبين حول تفاصيله.
ويشهد اليمن، منذ نحو 8 سنوات، صراعا دمويا، بين الجيش الحكومي المدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومقاتلي جماعة أنصار الله (الحوثيين)، الذين يسيطرون على صنعاء ومساحات شاسعة في شمال وغرب البلاد.
وتسبب الصراع اليمني بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتشريد السكان، وتدمير البنية التحتية؛ فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض.
وتسبب الصراع اليمني بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتشريد السكان، وتدمير البنية التحتية؛ فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض.