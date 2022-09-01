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https://sputnikarabic.ae/20220901/الخارجية-الإيرانية-طهران-ترسل-ردا-بناء-على-المقترحات-الأمريكية-بشأن-الاتفاق-النووي--1067166944.html
الخارجية الإيرانية: طهران أرسلت ردا "بناء" على المقترحات الأمريكية بشأن الاتفاق النووي
الخارجية الإيرانية: طهران أرسلت ردا "بناء" على المقترحات الأمريكية بشأن الاتفاق النووي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم الجمعة إن طهران أرسلت ردا "بناء" على مقترحات واشنطن بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T23:55+0000
2022-09-02T00:00+0000
إيران
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت رويترز عن كنعاني قوله لوسائل الإعلام الإيرانية: "إن النص الذي أرسلته [إيران] له نهج بناء يهدف إلى الانتهاء من المفاوضات".وكانت طهران أعلنت الأسبوع الماضي تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015وفي وقت سابق، ذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان، أن الاتفاق حول كيفية إحياء الاتفاق التاريخي "ليس بعيد المنال" إذا تضمن النص تدابير حماية أقوى لإيران، قائلا إنه يجب كتابة ضمانات أقوى في الاتفاق في حالة انسحاب الإدارة الأمريكية المستقبلية مرة أخرى.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
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إيران

الخارجية الإيرانية: طهران أرسلت ردا "بناء" على المقترحات الأمريكية بشأن الاتفاق النووي

23:55 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 00:00 GMT 02.09.2022)
© AFP 2022 / HANDOUTمفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا
مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم الجمعة إن طهران أرسلت ردا "بناء" على مقترحات واشنطن بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت رويترز عن كنعاني قوله لوسائل الإعلام الإيرانية: "إن النص الذي أرسلته [إيران] له نهج بناء يهدف إلى الانتهاء من المفاوضات".
وكانت طهران أعلنت الأسبوع الماضي تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015
وفي وقت سابق، ذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان، أن الاتفاق حول كيفية إحياء الاتفاق التاريخي "ليس بعيد المنال" إذا تضمن النص تدابير حماية أقوى لإيران، قائلا إنه يجب كتابة ضمانات أقوى في الاتفاق في حالة انسحاب الإدارة الأمريكية المستقبلية مرة أخرى.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
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