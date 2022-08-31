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https://sputnikarabic.ae/20220831/بوريل-يأمل-في-إحياء-الاتفاق-النووي-الإيراني-خلال-أيام-1067106648.html
بوريل يأمل في إحياء الاتفاق النووي الإيراني خلال أيام
بوريل يأمل في إحياء الاتفاق النووي الإيراني خلال أيام
عبّر ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، عن أمله في إمكانية إحياء الاتفاق النووي خلال الأيام المقبلة. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T15:25+0000
2022-08-31T15:25+0000
إيران
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قال بوريل بعد اجتماع رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ: "آمل ألا نفقد الزخم خلال الأيام المقبلة ونستطيع إبرام الاتفاق"، بحسب "فرانس برس".يأتي هذا بعد تلقيه إجابة "معقولة" بشأن النص المقترح من إيران والولايات المتحدة.وتشير تقارير أمريكية وعبرية إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة.ويعيد الاتفاق تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.
https://sputnikarabic.ae/20220831/إسرائيل-تحذر-الجميع-إحياء-الاتفاق-النووي-الإيراني-يهدد-الأمن-العالمي-1067072740.html
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إيران

بوريل يأمل في إحياء الاتفاق النووي الإيراني خلال أيام

15:25 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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عبّر ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، عن أمله في إمكانية إحياء الاتفاق النووي خلال الأيام المقبلة.
قال بوريل بعد اجتماع رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ: "آمل ألا نفقد الزخم خلال الأيام المقبلة ونستطيع إبرام الاتفاق"، بحسب "فرانس برس".
إسرائيل وإيران - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
إسرائيل تحذر الجميع: إحياء الاتفاق النووي الإيراني يهدد الأمن العالمي
08:15 GMT
يأتي هذا بعد تلقيه إجابة "معقولة" بشأن النص المقترح من إيران والولايات المتحدة.
وتشير تقارير أمريكية وعبرية إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة.
ويعيد الاتفاق تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.
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