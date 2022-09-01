https://sputnikarabic.ae/20220901/الرئيس-العراقي-يندد-بالصدامات-المسلحة-في-البلاد-ويؤكد-ضرورة-فرض-الأمن-والاستقرار-1067132128.html
الرئيس العراقي يندد بالصدامات المسلحة في البلاد ويؤكد ضرورة فرض الأمن والاستقرار
الرئيس العراقي يندد بالصدامات المسلحة في البلاد ويؤكد ضرورة فرض الأمن والاستقرار
وجه الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، بأن "يكون التحقيق في أحداث المنطقة الخضراء حياديا ومهنيا"، معربا عن أسفه من هذه الأحداث. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T10:19+0000
2022-09-01T10:19+0000
2022-09-01T10:19+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
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وخلال استقباله مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في قصر السلام ببغداد، أكد صالح، أن "الأحداث التي جرت مؤسفة وغير مقبولة ويجب منع تكرارها تحت أي ظرف"، مشيرا إلى "أهمية عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء، وضمان أن يكون التحقيق بشكل حيادي ومهني"، حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقية، في بيان له، أن "اللقاء بحث التطورات الأمنية التي شهدها البلد، حيث تم التأكيد على ضرورة فرض الأمن والاستقرار في البلد وضمان سلامة المواطنين، والعمل على عدم تكرار الصدامات المسلحة التي جرت مؤخرا".ولا يزال التوتر يخيم على محافظة البصرة، جنوبي العراق، التي عاشت خلال ساعات الليل اشتباكات مسلحة بعد مقتل أحد عناصر سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برصاص تابعين لـ"عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي.وشهد العراق الاثنين الماضي اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
https://sputnikarabic.ae/20220901/وزير-الصدر-يحذر-قيس-الخزعلي-بعد-اشتباكات-البصرة-اكبح-جماح-ميليشياتك-1067128112.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
الرئيس العراقي يندد بالصدامات المسلحة في البلاد ويؤكد ضرورة فرض الأمن والاستقرار
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وجه الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، بأن "يكون التحقيق في أحداث المنطقة الخضراء حياديا ومهنيا"، معربا عن أسفه من هذه الأحداث.
وخلال استقباله مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في قصر السلام ببغداد، أكد صالح، أن "الأحداث التي جرت مؤسفة وغير مقبولة ويجب منع تكرارها تحت أي ظرف"، مشيرا إلى "أهمية عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء، وضمان أن يكون التحقيق بشكل حيادي ومهني"، حسب موقع
"السومرية نيوز" العراقي.
وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقية، في بيان له، أن "اللقاء بحث التطورات الأمنية التي شهدها البلد، حيث تم التأكيد على ضرورة فرض الأمن والاستقرار في البلد وضمان سلامة المواطنين، والعمل على عدم تكرار الصدامات المسلحة التي جرت مؤخرا".
ولا يزال التوتر يخيم على محافظة البصرة، جنوبي العراق، التي عاشت خلال ساعات الليل اشتباكات مسلحة
بعد مقتل أحد عناصر سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برصاص تابعين لـ"عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي.
وشهد العراق الاثنين الماضي اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.