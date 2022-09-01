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العراق... منع رفع الشعارات السياسية في الزيارة الأربعينية بالنجف
العراق... منع رفع الشعارات السياسية في الزيارة الأربعينية بالنجف
وجه محافظ النجف العراقية ماجد الوائلي، اليوم الخميس، بمنع رفع الشعارات السياسية خلال الزيارة الأربعينية. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T10:53+0000
2022-09-01T10:53+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وأفادت شبكة "السومرية نيوز"، بأن الوائلي وجه الأجهزة الأمنية بعدم السماح برفع شعارات سياسية خلال الزيارة الأربعينية، فيما توقع وصول ملايين الزائرين من دول الجوار لأحياء المناسبة.وقال الوائلي: "نتوقع وصول ملايين الزائرين خاصة من دول الجوار لأحياء زيارة الأربعينية".وأوضح أنه "تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية وستظل الخطة الأمنية مستمرة لغاية 28 صفر المصادف ذكرى وفاة النبي محمد".وتابع: "تم تقسيم المحافظة لعده قواطع أمنية وخدمية وناقشنا المشاريع الإعمارية ومدى عرقلتها للزوار وأوجدنا الحلول لذلك".وأكد: "وجهنا كل الأجهزة الأمنية بعدم السماح برفع شعارات سياسية وكذلك المواكب خلال الزيارة الأربعينية"، مشيرا إلى أن "النجف ستبقى خالية من العنف وهذه رسالة اطمئنان للزوار".
https://sputnikarabic.ae/20220829/العراق-الدفاع-المدني-يخمد-حريقا-في-فندق-بالنجف-الأشرف-1066955081.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

العراق... منع رفع الشعارات السياسية في الزيارة الأربعينية بالنجف

10:53 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / Qassem al-Kaabi عاصفة رملية قوية في مدينة النجف، العراق 5 مايو 2022
عاصفة رملية قوية في مدينة النجف، العراق 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / Qassem al-Kaabi
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وجه محافظ النجف العراقية ماجد الوائلي، اليوم الخميس، بمنع رفع الشعارات السياسية خلال الزيارة الأربعينية.
وأفادت شبكة "السومرية نيوز"، بأن الوائلي وجه الأجهزة الأمنية بعدم السماح برفع شعارات سياسية خلال الزيارة الأربعينية، فيما توقع وصول ملايين الزائرين من دول الجوار لأحياء المناسبة.
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وقال الوائلي: "نتوقع وصول ملايين الزائرين خاصة من دول الجوار لأحياء زيارة الأربعينية".
وأوضح أنه "تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية وستظل الخطة الأمنية مستمرة لغاية 28 صفر المصادف ذكرى وفاة النبي محمد".
وتابع: "تم تقسيم المحافظة لعده قواطع أمنية وخدمية وناقشنا المشاريع الإعمارية ومدى عرقلتها للزوار وأوجدنا الحلول لذلك".
وأكد: "وجهنا كل الأجهزة الأمنية بعدم السماح برفع شعارات سياسية وكذلك المواكب خلال الزيارة الأربعينية"، مشيرا إلى أن "النجف ستبقى خالية من العنف وهذه رسالة اطمئنان للزوار".
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