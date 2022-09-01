https://sputnikarabic.ae/20220901/بعد-أسبوع-من-الحكم-على-زوجها-السجن-10-سنوات-لقرينة-رئيس-وزراء-ماليزيا-السابق-1067135705.html
بعد أسبوع من الحكم على زوجها... السجن 10 سنوات لقرينة رئيس وزراء ماليزيا السابق
بعد أسبوع من الحكم على زوجها... السجن 10 سنوات لقرينة رئيس وزراء ماليزيا السابق
أصدرت محكمة ماليزية حكما بالسجن 10 سنوات ضد روسماه منصور، زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاقي. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T10:56+0000
2022-09-01T10:56+0000
2022-09-01T10:56+0000
العالم
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جاء الحكم بعد أسبوع من إدانة زوجها في قضايا فساد، حسبما ذكرت صحيفة "ستريت تايمز" السنغافورية، اليوم الخميس.وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الحكم على روسماه، 70 عاما، في قضايا فساد تتضمن تلقي رشاوى خلال الفترة من 2016 و2017.وقالت المحكمة إن هناك أدلة تؤكد أن زوجة رزاقي طلبت رشاوى لتسهيل حصول إحدى الشركات على مشروعات عامة في البلاد.ولفتت الصحيفة إلى أن روسماه منصور، ستظل خارج السجن بعد دفع كفالة مالية حتى يتم الاستئناف على الحكم الصادر ضدها.وأوضحت الصحيفة أن روسماه، يمكن أن تواجه أحكاما بالسجن تصل إلى 20 عاما في التهم الموجهة إليها.كما شمل الحكم ضد روسماه، إلزامها بدفع مبلغ 303 مليون دولار غرامة مالية.وعلقت روسماه، على الحكم بالقول إنها لم تتلق أي رشاوى ولا يوجد أي شخص يمكن أن يشهد بذلك.
https://sputnikarabic.ae/20220823/نقل-رئيس-الوزراء-الماليزي-السابق-إلى-السجن-لقضاء-عقوبة-نهائية-مدتها-12-عاما-1066764924.html
https://sputnikarabic.ae/20180807/ماليزيا-نجيب-رئيس-الوزراء-1034442782.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بعد أسبوع من الحكم على زوجها... السجن 10 سنوات لقرينة رئيس وزراء ماليزيا السابق
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أصدرت محكمة ماليزية حكما بالسجن 10 سنوات ضد روسماه منصور، زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاقي.
جاء الحكم بعد أسبوع من إدانة زوجها في قضايا فساد، حسبما ذكرت
صحيفة "ستريت تايمز" السنغافورية، اليوم الخميس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الحكم على روسماه، 70 عاما، في قضايا فساد تتضمن تلقي رشاوى خلال الفترة من 2016 و2017.
وقالت المحكمة إن هناك أدلة تؤكد أن زوجة رزاقي
طلبت رشاوى لتسهيل حصول إحدى الشركات على مشروعات عامة في البلاد.
ولفتت الصحيفة إلى أن روسماه منصور، ستظل خارج السجن بعد دفع كفالة مالية حتى يتم الاستئناف على الحكم
الصادر ضدها.
وأوضحت الصحيفة أن روسماه، يمكن أن تواجه أحكاما بالسجن تصل إلى 20 عاما في التهم الموجهة إليها.
كما شمل الحكم ضد
روسماه، إلزامها بدفع مبلغ 303 مليون دولار غرامة مالية.
وعلقت روسماه، على الحكم بالقول إنها لم تتلق أي رشاوى ولا يوجد أي شخص يمكن أن يشهد بذلك.