https://sputnikarabic.ae/20220901/سلطات-القرم-تأجيل-إطلاق-خط-سكك-حديدية-للربط-مع-خيرسون-وزابوروجيه-1067165856.html

سلطات القرم: تأجيل إطلاق خط سكك حديدية للربط مع خيرسون وزابوروجيه

سلطات القرم: تأجيل إطلاق خط سكك حديدية للربط مع خيرسون وزابوروجيه

قال رئيس القرم سيرغي أكسيونوف، اليوم الخميس، إن إطلاق خط سكك حديدية للركاب يربط شبه الجزيرة بمنطقتي خيرسون وزابوروجيه، تقرر تأجيله لاعتبارات أمنية. 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T21:49+0000

2022-09-01T21:49+0000

2022-09-01T21:49+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

شبه جزيرة القرم الروسية

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سيمفيروبول- سبوتنيك. بدأت شبه جزيرة القرم خدمة الحافلات إلى مدن خيرسون وبيرديانسك وميليتوبول في 1 يوليو/ تموز، وكان من المقرر إطلاق خدمة نقل الركاب بالسكك الحديدية في نفس التاريخ ولكن تأجل بسبب مخاوف أمنية.وذكر أكسيونوف في مقابلة مع محطة "تتار القرم": "بالنسبة إلى خدمة السكك الحديدية للركاب، فإن زملائنا من وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي لم يعطوا الضوء الأخضر بعد فيما يتعلق بالأمن".وتابع: "أوافق، هناك مخاوف بشأن تلك الأقسام (من السكك الحديدية) التي في مرمى مدفعية العدو، وقد يحاولون الضرب. في الوقت الحالي، تم تأجيل (الإطلاق) حتى ضمان الإجراءات الأمنية".وأشار المسؤول إلى أن خدمة الحافلات تعمل، لكن قلة قليلة من الناس، تصل إلى 250 في اليوم، يستخدمونها لأن معظمهم يختارون وسائل النقل الخاصة.خضعت منطقة خيرسون ونحو ثلثي منطقة زابوروجيه المجاورة لسيطرة القوات الروسية خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، وهي متصلة الآن بشبكة الإنترنت والاتصال الخلوي الروسيين، والبث التلفزيوني والإذاعي الروسي. أعلنت السلطات الجديدة عن خطط لإجراء استفتاءات للانضمام إلى روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20220701/لأول-مرة-منذ-8-سنوات-حافلة-تنطلق-من-القرم-إلى-خيرسون-1064478177.html

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