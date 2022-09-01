https://sputnikarabic.ae/20220901/سياسيون-ألمان-يطالبون-ببدء-مفاوضات-مع-روسيا-وتجميد-الصراع-ويؤكدون-أن-ما-يحدث-نوع-من-الجنون-1067160128.html
سياسيون ألمان يطالبون ببدء مفاوضات مع روسيا و"تجميد" الصراع ويؤكدون أن ما يحدث "نوع من الجنون"
سياسيون ألمان يطالبون ببدء مفاوضات مع روسيا و"تجميد" الصراع ويؤكدون أن ما يحدث "نوع من الجنون"
طلب سياسيون في ألمانيا ببدء مفاوضات مع الجانب الروسي لإنهاء الأزمة بشكل عاجل، مؤكدين أن الاقتصاد الألماني غير قادر على التعامل مع نقص الطاقة والارتفاع الحاد في... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T17:39+0000
2022-09-01T17:39+0000
2022-09-01T17:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101343/76/1013437642_0:0:4171:2347_1920x0_80_0_0_b94b20897c7d01155182f9f6821ac3ff.jpg
ووقع 17 سياسيا من ولاية ساكسونيا الألمانية، من أساتذة جامعات وأعضاء من حزب "الناخبين الأحرار"، بيانا رسميا يؤيدون فيه موقف رئيس وزراء ولاية ساكسونيا مايكل كريتشمر بشأن بدء المفاوضات مع روسيا.ودعا السياسيون إلى إجراء دراسة موضوعية لقياس درجة الضرر الحقيقي الذي لحق بالاقتصاد الألماني من العقوبات المطبقة ضد روسيا.وبدوره، أكد عمدة مدينة غريم، ماثياس بارغير، أن المواطنين الألمان في حيرة من أمرهم، متسائلا؛ لماذا تتحدث الحكومة فقط عن توريد الأسلحة، وليس عن الطرق الدبلوماسية للحل.وأعلنت دول الاتحاد الأوربي، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، عن مجموعة عقبات ضد روسيا شملت العديد من القطاعات، على رأسها الطاقة، لكن هذه العقوبات كان لها نتائج عكسية غير متوقعة على اقتصادات الدول الغربية، على رأسها ألمانيا أكبر اقصاد في الاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20220901/ألمانيا-ترفض-دفع-13-تريليون-دولار-لبولندا-1067156504.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101343/76/1013437642_247:0:3662:2561_1920x0_80_0_0_74cdfa3ce4da4bf872af9af2981cd5c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا
سياسيون ألمان يطالبون ببدء مفاوضات مع روسيا و"تجميد" الصراع ويؤكدون أن ما يحدث "نوع من الجنون"
تابعنا عبر
طلب سياسيون في ألمانيا ببدء مفاوضات مع الجانب الروسي لإنهاء الأزمة بشكل عاجل، مؤكدين أن الاقتصاد الألماني غير قادر على التعامل مع نقص الطاقة والارتفاع الحاد في الأسعار الناتج عن الصراع الدائر في أوكرانيا والعقوبات المطبقة ضد روسيا.
ووقع 17 سياسيا من ولاية ساكسونيا الألمانية، من أساتذة جامعات وأعضاء من حزب "الناخبين الأحرار"، بيانا رسميا يؤيدون فيه موقف رئيس وزراء ولاية ساكسونيا مايكل كريتشمر بشأن بدء المفاوضات مع روسيا.
ودعا السياسيون إلى إجراء دراسة موضوعية
لقياس درجة الضرر الحقيقي الذي لحق بالاقتصاد الألماني من العقوبات المطبقة ضد روسيا.
وقال هولم غروس، عمدة مدينة بيشوفسفوردا، إن "هذا نوع من الجنون. نتواصل مع أشخاص لا يعرفون كيف سيدفعون فواتير الكهرباء، ومن الواضح أننا نتفهم قلقهم ونأخذ الأمر على محمل الجد".
وبدوره، أكد عمدة مدينة غريم، ماثياس بارغير، أن المواطنين الألمان في حيرة من أمرهم، متسائلا؛ لماذا تتحدث الحكومة فقط عن توريد الأسلحة، وليس عن الطرق الدبلوماسية للحل.
وقال: "رئيس الوزراء (ولاية ساكسونيا) محق تماما في الدعوة إلى تجميد الأزمة. بعد كل شيء، نحن الألمان لدينا واجب تاريخي للقيام بكل ما هو ممكن لتعليق الصراع، ومن الناحية المثالية لوضع حد له".
وأعلنت دول الاتحاد الأوربي، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، عن مجموعة عقبات ضد روسيا شملت العديد من القطاعات، على رأسها الطاقة، لكن هذه العقوبات كان لها نتائج عكسية غير متوقعة على اقتصادات الدول الغربية، على رأسها ألمانيا أكبر اقصاد في الاتحاد الأوروبي.