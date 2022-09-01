https://sputnikarabic.ae/20220901/سياسيون-ألمان-يطالبون-ببدء-مفاوضات-مع-روسيا-وتجميد-الصراع-ويؤكدون-أن-ما-يحدث-نوع-من-الجنون-1067160128.html

سياسيون ألمان يطالبون ببدء مفاوضات مع روسيا و"تجميد" الصراع ويؤكدون أن ما يحدث "نوع من الجنون"

سياسيون ألمان يطالبون ببدء مفاوضات مع روسيا و"تجميد" الصراع ويؤكدون أن ما يحدث "نوع من الجنون"

طلب سياسيون في ألمانيا ببدء مفاوضات مع الجانب الروسي لإنهاء الأزمة بشكل عاجل، مؤكدين أن الاقتصاد الألماني غير قادر على التعامل مع نقص الطاقة والارتفاع الحاد في... 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T17:39+0000

2022-09-01T17:39+0000

2022-09-01T17:39+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

أخبار ألمانيا

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ووقع 17 سياسيا من ولاية ساكسونيا الألمانية، من أساتذة جامعات وأعضاء من حزب "الناخبين الأحرار"، بيانا رسميا يؤيدون فيه موقف رئيس وزراء ولاية ساكسونيا مايكل كريتشمر بشأن بدء المفاوضات مع روسيا.ودعا السياسيون إلى إجراء دراسة موضوعية لقياس درجة الضرر الحقيقي الذي لحق بالاقتصاد الألماني من العقوبات المطبقة ضد روسيا.وبدوره، أكد عمدة مدينة غريم، ماثياس بارغير، أن المواطنين الألمان في حيرة من أمرهم، متسائلا؛ لماذا تتحدث الحكومة فقط عن توريد الأسلحة، وليس عن الطرق الدبلوماسية للحل.وأعلنت دول الاتحاد الأوربي، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، عن مجموعة عقبات ضد روسيا شملت العديد من القطاعات، على رأسها الطاقة، لكن هذه العقوبات كان لها نتائج عكسية غير متوقعة على اقتصادات الدول الغربية، على رأسها ألمانيا أكبر اقصاد في الاتحاد الأوروبي.

https://sputnikarabic.ae/20220901/ألمانيا-ترفض-دفع-13-تريليون-دولار-لبولندا-1067156504.html

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