عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220901/سياسيون-ألمان-يطالبون-ببدء-مفاوضات-مع-روسيا-وتجميد-الصراع-ويؤكدون-أن-ما-يحدث-نوع-من-الجنون-1067160128.html
سياسيون ألمان يطالبون ببدء مفاوضات مع روسيا و"تجميد" الصراع ويؤكدون أن ما يحدث "نوع من الجنون"
سياسيون ألمان يطالبون ببدء مفاوضات مع روسيا و"تجميد" الصراع ويؤكدون أن ما يحدث "نوع من الجنون"
طلب سياسيون في ألمانيا ببدء مفاوضات مع الجانب الروسي لإنهاء الأزمة بشكل عاجل، مؤكدين أن الاقتصاد الألماني غير قادر على التعامل مع نقص الطاقة والارتفاع الحاد في... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T17:39+0000
2022-09-01T17:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101343/76/1013437642_0:0:4171:2347_1920x0_80_0_0_b94b20897c7d01155182f9f6821ac3ff.jpg
ووقع 17 سياسيا من ولاية ساكسونيا الألمانية، من أساتذة جامعات وأعضاء من حزب "الناخبين الأحرار"، بيانا رسميا يؤيدون فيه موقف رئيس وزراء ولاية ساكسونيا مايكل كريتشمر بشأن بدء المفاوضات مع روسيا.ودعا السياسيون إلى إجراء دراسة موضوعية لقياس درجة الضرر الحقيقي الذي لحق بالاقتصاد الألماني من العقوبات المطبقة ضد روسيا.وبدوره، أكد عمدة مدينة غريم، ماثياس بارغير، أن المواطنين الألمان في حيرة من أمرهم، متسائلا؛ لماذا تتحدث الحكومة فقط عن توريد الأسلحة، وليس عن الطرق الدبلوماسية للحل.وأعلنت دول الاتحاد الأوربي، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، عن مجموعة عقبات ضد روسيا شملت العديد من القطاعات، على رأسها الطاقة، لكن هذه العقوبات كان لها نتائج عكسية غير متوقعة على اقتصادات الدول الغربية، على رأسها ألمانيا أكبر اقصاد في الاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20220901/ألمانيا-ترفض-دفع-13-تريليون-دولار-لبولندا-1067156504.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101343/76/1013437642_247:0:3662:2561_1920x0_80_0_0_74cdfa3ce4da4bf872af9af2981cd5c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار ألمانيا

سياسيون ألمان يطالبون ببدء مفاوضات مع روسيا و"تجميد" الصراع ويؤكدون أن ما يحدث "نوع من الجنون"

17:39 GMT 01.09.2022
© Sputnik . Odd Andersenعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Sputnik . Odd Andersen
تابعنا عبرTelegram
طلب سياسيون في ألمانيا ببدء مفاوضات مع الجانب الروسي لإنهاء الأزمة بشكل عاجل، مؤكدين أن الاقتصاد الألماني غير قادر على التعامل مع نقص الطاقة والارتفاع الحاد في الأسعار الناتج عن الصراع الدائر في أوكرانيا والعقوبات المطبقة ضد روسيا.
ووقع 17 سياسيا من ولاية ساكسونيا الألمانية، من أساتذة جامعات وأعضاء من حزب "الناخبين الأحرار"، بيانا رسميا يؤيدون فيه موقف رئيس وزراء ولاية ساكسونيا مايكل كريتشمر بشأن بدء المفاوضات مع روسيا.
ودعا السياسيون إلى إجراء دراسة موضوعية لقياس درجة الضرر الحقيقي الذي لحق بالاقتصاد الألماني من العقوبات المطبقة ضد روسيا.

وقال هولم غروس، عمدة مدينة بيشوفسفوردا، إن "هذا نوع من الجنون. نتواصل مع أشخاص لا يعرفون كيف سيدفعون فواتير الكهرباء، ومن الواضح أننا نتفهم قلقهم ونأخذ الأمر على محمل الجد".

وبدوره، أكد عمدة مدينة غريم، ماثياس بارغير، أن المواطنين الألمان في حيرة من أمرهم، متسائلا؛ لماذا تتحدث الحكومة فقط عن توريد الأسلحة، وليس عن الطرق الدبلوماسية للحل.
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
ألمانيا ترفض دفع 1.3 تريليون دولار لبولندا
16:00 GMT

وقال: "رئيس الوزراء (ولاية ساكسونيا) محق تماما في الدعوة إلى تجميد الأزمة. بعد كل شيء، نحن الألمان لدينا واجب تاريخي للقيام بكل ما هو ممكن لتعليق الصراع، ومن الناحية المثالية لوضع حد له".

وأعلنت دول الاتحاد الأوربي، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، عن مجموعة عقبات ضد روسيا شملت العديد من القطاعات، على رأسها الطاقة، لكن هذه العقوبات كان لها نتائج عكسية غير متوقعة على اقتصادات الدول الغربية، على رأسها ألمانيا أكبر اقصاد في الاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала