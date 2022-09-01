https://sputnikarabic.ae/20220901/وزير-الدفاع-الإيراني-الأزمة-الأوكرانية-نتاج-رؤية-أمريكا-التدخلية-1067158707.html

وزير الدفاع الإيراني: الأزمة الأوكرانية نتاج رؤية أمريكا التدخلية

وزير الدفاع الإيراني: الأزمة الأوكرانية نتاج رؤية أمريكا التدخلية

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، اليوم الخميس، إن أمريكا والغرب يريدان تطبيق نهجهما الأحادي والتدخلي والشمولي في جميع المناطق الاستراتيجية في... 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T17:01+0000

2022-09-01T17:01+0000

2022-09-01T17:01+0000

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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات آشتياني جاءت خلال اجتماعه مع قائد القوة الجوية الباكستانية الفريق ظهير أحمد بابر، والذي أعرب خلالها عن تعازيه للشعب الباكستاني وأسر ضحايا الفيضانات الأخيرة في باكستان.وشدد وزير الدفاع الإيراني على أن إيران وباكستان تتمتعان بعمق تاريخي وثقافي واجتماعي وقواسم دينية مشتركة فضلا عن الحدود المشتركة، كما أن لهما مكانة مهمة ومؤثرة في التطورات الإقليمية والعالم الإسلامي، مشيرا إلى أن باكستان تتمتع بمكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية.وأكد العميد محمد رضا آشتياني أن التعاون بين بلاده وباكستان، في ظل الظروف المتغيرة والمتوترة حول العالم، يمكن أن يساعد بشكل فعال في تحسين الوضع الأمني ​​في منطقة غرب آسيا، مناديا بعدم سماح البلدين لدول ثالثة بأن تؤثر على تنمية وتعميق التعاون الثنائي.وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى أنه بعد 20 عاما من احتلال أفغانستان، غادرها الأمريكيون في حالة من الفوضى، مؤكدا أن حل الأزمة في أفغانستان والخروج من الوضع الحالي فيها، يتمثل في تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع المجموعات العرقية.ومن جانبه، أيد الفريق ظهير أحمد بابر قائد القوة الجوية الباكستانية تصريحات العميد آشتياني، واصفا أوضاع المنطقة بأنها معقدة، داعيا إلى توسيع مستوى التعاون في الأمور العملانية، موجها الشكر والتقدير لإيران على تعاونها في ترسيخ أمن حدود البلدين.

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