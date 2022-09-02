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https://sputnikarabic.ae/20220902/أردوغان-يؤكد-خلال-اجتماع-مع-الدبيبة-على-ضرورة-الحفاظ-على-أمن-طرابلس-من-أي-محاولات-عسكرية-1067212352.html
أردوغان يؤكد خلال اجتماع مع الدبيبة على ضرورة الحفاظ على أمن طرابلس من أي محاولات عسكرية
أردوغان يؤكد خلال اجتماع مع الدبيبة على ضرورة الحفاظ على أمن طرابلس من أي محاولات عسكرية
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، على "ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة طرابلس من أي محاولات... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T20:38+0000
2022-09-02T20:38+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
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و"جرت في الاجتماع منافشة الملفات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، وكذلك زيادة التعاون العسكري بين تركيا وليبيا، من خلال التدريب والتطوير لكافة القوات العسكرية والقوات المساندة"، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.وأكد أردوغان "دعمه وتعاونه مع ليبيا في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، وترحّم على أرواح الذين سقطوا في الاعتداء الأخير".من ناحيته، أكد الدبيبة خلال الاجتماع على "أهمية دور تركيا في دعم الجهود الدولية للدفع بملف الانتخابات ودعمه ليكون أولوية دولية، معتبرا أن ما جرى في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي هو محاولة للاستيلاء على السلطة بواسطة السلاح والمؤامرات، ولا بديل لبلادنا عن الانتخابات".كما اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في ختام الاجتماع على برنامج عمل بين ‏بلديهما، يشمل التعاون العسكري ومجال الطاقة، وعودة الشركات التركية لاستكمال المشروعات المتوقفة، وذلك في ختام اجتماع ‏جري بينهما، اليوم الجمعة، في مدينة اسطنبول التركية.‏وتأتي زيارة الدبيبة إلى إسطنبول، والتي بحث فيها مع المسؤولين الأتراك توحيد الجهود لدعم الانتخابات في ليبيا، بعد أيام من اشتباكات دامية في العاصمة طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة وأخرى موالية لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل مجلس النواب.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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رجب طيب أردوغان, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
رجب طيب أردوغان, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

أردوغان يؤكد خلال اجتماع مع الدبيبة على ضرورة الحفاظ على أمن طرابلس من أي محاولات عسكرية

20:38 GMT 02.09.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، يحضران مراسم التوقيع بعد اجتماعهما في القصر الرئاسي في أنقرة، 12 نيسان/ أبريل 2021
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، يحضران مراسم التوقيع بعد اجتماعهما في القصر الرئاسي في أنقرة، 12 نيسان/ أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، يحضران مراسم التوقيع بعد اجتماعهما في القصر الرئاسي في أنقرة، 12 نيسان/ أبريل 2021
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، على "ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة طرابلس من أي محاولات عسكرية، وأن التغيير لا يتم إلا عبر الانتخابات"، وذلك خلال اجتماع جرى بينهما في مدينة إسطنبول التركية.
و"جرت في الاجتماع منافشة الملفات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، وكذلك زيادة التعاون العسكري بين تركيا وليبيا، من خلال التدريب والتطوير لكافة القوات العسكرية والقوات المساندة"، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وأكد أردوغان "دعمه وتعاونه مع ليبيا في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، وترحّم على أرواح الذين سقطوا في الاعتداء الأخير".
من ناحيته، أكد الدبيبة خلال الاجتماع على "أهمية دور تركيا في دعم الجهود الدولية للدفع بملف الانتخابات ودعمه ليكون أولوية دولية، معتبرا أن ما جرى في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي هو محاولة للاستيلاء على السلطة بواسطة السلاح والمؤامرات، ولا بديل لبلادنا عن الانتخابات".
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كما اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في ختام الاجتماع على برنامج عمل بين ‏بلديهما، يشمل التعاون العسكري ومجال الطاقة، وعودة الشركات التركية لاستكمال المشروعات المتوقفة، وذلك في ختام اجتماع ‏جري بينهما، اليوم الجمعة، في مدينة اسطنبول التركية.‏
وتأتي زيارة الدبيبة إلى إسطنبول، والتي بحث فيها مع المسؤولين الأتراك توحيد الجهود لدعم الانتخابات في ليبيا، بعد أيام من اشتباكات دامية في العاصمة طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة وأخرى موالية لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل مجلس النواب.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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