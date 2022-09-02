https://sputnikarabic.ae/20220902/أردوغان-يؤكد-خلال-اجتماع-مع-الدبيبة-على-ضرورة-الحفاظ-على-أمن-طرابلس-من-أي-محاولات-عسكرية-1067212352.html

أردوغان يؤكد خلال اجتماع مع الدبيبة على ضرورة الحفاظ على أمن طرابلس من أي محاولات عسكرية

أردوغان يؤكد خلال اجتماع مع الدبيبة على ضرورة الحفاظ على أمن طرابلس من أي محاولات عسكرية

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، على "ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة طرابلس من أي محاولات... 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T20:38+0000

2022-09-02T20:38+0000

2022-09-02T20:38+0000

رجب طيب أردوغان

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

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و"جرت في الاجتماع منافشة الملفات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، وكذلك زيادة التعاون العسكري بين تركيا وليبيا، من خلال التدريب والتطوير لكافة القوات العسكرية والقوات المساندة"، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.وأكد أردوغان "دعمه وتعاونه مع ليبيا في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، وترحّم على أرواح الذين سقطوا في الاعتداء الأخير".من ناحيته، أكد الدبيبة خلال الاجتماع على "أهمية دور تركيا في دعم الجهود الدولية للدفع بملف الانتخابات ودعمه ليكون أولوية دولية، معتبرا أن ما جرى في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي هو محاولة للاستيلاء على السلطة بواسطة السلاح والمؤامرات، ولا بديل لبلادنا عن الانتخابات".كما اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في ختام الاجتماع على برنامج عمل بين ‏بلديهما، يشمل التعاون العسكري ومجال الطاقة، وعودة الشركات التركية لاستكمال المشروعات المتوقفة، وذلك في ختام اجتماع ‏جري بينهما، اليوم الجمعة، في مدينة اسطنبول التركية.‏وتأتي زيارة الدبيبة إلى إسطنبول، والتي بحث فيها مع المسؤولين الأتراك توحيد الجهود لدعم الانتخابات في ليبيا، بعد أيام من اشتباكات دامية في العاصمة طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة وأخرى موالية لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل مجلس النواب.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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رجب طيب أردوغان, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي