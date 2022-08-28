عربي
https://sputnikarabic.ae/20220828/تجدد-الاشتباكات-في-عين-زارة-بين-قوات-تابعة-للدبيبة-وأخرى-للكتيبة-77-1066951427.html
ليبيا.. تجدد الاشتباكات في عين زارة بالعاصمة طرابلس بين قوات الدبيبة وأخرى للكتيبة 77
ليبيا.. تجدد الاشتباكات في عين زارة بالعاصمة طرابلس بين قوات الدبيبة وأخرى للكتيبة 77
أفاد شهود عيان، ليل الأحد/الاثنين، بتجدد الاشتباكات بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وأخرى للكتيبة 77 بقيادة هيثم... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T22:31+0000
2022-08-28T22:32+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1b/1066917428_0:122:3422:2047_1920x0_80_0_0_7b8461ce00985c3f846ed5159bc95d22.jpg
وذكر مراسل "سبوتنيك" بأن الاشتباكات بمنطقة عين زارة ضواحي العاصمة طرابلس.وفي وقت سابق اليوم، أكد الدبيبة، أن مجموعة انقلابية حشدت على حدود طرابلس من حدودها الشرقية والجنوبية والغربية، ولكن دحر "العدوان على العاصمة".وتابع أنه "فشل مشروع الحكومة الموازية والشعب الليبي يرفض التمديد"، مردفا: "من شنوا العدوان على طرابلس كانوا مطية لأجندات دولية لا تريد الاستقرار للبلاد".على جانب آخر، حملت حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان الليبي، في وقت سابق اليوم، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة مسؤولية الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس وخلفت أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى.واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/ آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وأعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أن إجمالي عدد القتلى بلغ 32 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى 159 شخص.
https://sputnikarabic.ae/20220828/الدبيبة-يعلن-دحر-العدوان-على-طرابلس-واتخاذ-جملة-من-الإجراءات-منها-ملاحقة-المتورطين-1066945850.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1b/1066917428_693:0:3422:2047_1920x0_80_0_0_c769461cf3679478560a947b09643479.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

ليبيا.. تجدد الاشتباكات في عين زارة بالعاصمة طرابلس بين قوات الدبيبة وأخرى للكتيبة 77

22:31 GMT 28.08.2022 (تم التحديث: 22:32 GMT 28.08.2022)
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAسيارات تالفة في أحد شوارع طرابلس عاصمة ليبيا في 27 أغسطس آب 2022، في أعقاب اشتباكات بين الجماعات الليبية المتناحرة
سيارات تالفة في أحد شوارع طرابلس عاصمة ليبيا في 27 أغسطس آب 2022، في أعقاب اشتباكات بين الجماعات الليبية المتناحرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبرTelegram
أفاد شهود عيان، ليل الأحد/الاثنين، بتجدد الاشتباكات بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وأخرى للكتيبة 77 بقيادة هيثم التاجوري.
وذكر مراسل "سبوتنيك" بأن الاشتباكات بمنطقة عين زارة ضواحي العاصمة طرابلس.
وفي وقت سابق اليوم، أكد الدبيبة، أن مجموعة انقلابية حشدت على حدود طرابلس من حدودها الشرقية والجنوبية والغربية، ولكن دحر "العدوان على العاصمة".
وتابع أنه "فشل مشروع الحكومة الموازية والشعب الليبي يرفض التمديد"، مردفا: "من شنوا العدوان على طرابلس كانوا مطية لأجندات دولية لا تريد الاستقرار للبلاد".
على جانب آخر، حملت حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان الليبي، في وقت سابق اليوم، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة مسؤولية الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس وخلفت أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
الدبيبة يعلن دحر "العدوان على طرابلس" واتخاذ جملة من الإجراءات منها ملاحقة المتورطين
19:04 GMT
واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/ آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
وأعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أن إجمالي عدد القتلى بلغ 32 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى 159 شخص.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала