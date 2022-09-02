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https://sputnikarabic.ae/20220902/إسبانيا-تقرر-حزمة-إجراءت-جديدة-للتخفيف-عن-مواطنيها-قطارات-مجانية-ومواصلات-أرخص-1067207536.html
إسبانيا تقرر حزمة إجراءت جديدة للتخفيف عن مواطنيها: قطارات مجانية ومواصلات أرخص
إسبانيا تقرر حزمة إجراءت جديدة للتخفيف عن مواطنيها: قطارات مجانية ومواصلات أرخص
قررت الحكومة المركزية في إسبانيا، تخفيض أسعار تذاكر المواصلات العامة ابتداء من أول سبتمبر/أيلول، لمواجهة أزمة التضخم وغلاء المعيشة. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T16:52+0000
2022-09-02T17:01+0000
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واقترحت مدريد حزمة إجراءات تهدف لمواجهة مشكلة الضخم وترشيد استهلاك الطاقة تحسبا لفصل الشتاء المقبل، وهو ما لقي موافقة الحكومات الإقليمية في كافة المناطق الإسبانية، وفقا لشبكة يورونيوز.وقررت مناطق أخرى رفع نسبة خصم سعر التذاكر من 30% إلى 50%.وقد بدأت ثمار هذا القرار تتجسد على الأرض مع دخوله حيز التنفيذ إذ ارتفعت أمس وتيرة استعمال القطار بنسبة 50% مقارنة بأول سبتمبر/أيلول من سنة 2019، وتم شراء 425 ألف اشتراك مجاني، فقا لوزارة النقل.يأتي ذلك بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قال فيها إن هناك قرارا بخفض ضريبة الغاز بداية من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وقال إن الحكومة تريد خفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز إلى 5% مما هي عليه الآن "21%"، وذلك من أجل تخفيف الضغط المتزايد على الأسر الضعيفة.
https://sputnikarabic.ae/20220901/إسبانيا-تخطط-لخفض-ضريبة-الغاز-اعتبارًا-من-أكتوبر-لتخفيف-تأثير-أسعار-الطاقة-1067150671.html
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إسبانيا تقرر حزمة إجراءت جديدة للتخفيف عن مواطنيها: قطارات مجانية ومواصلات أرخص

16:52 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 17:01 GMT 02.09.2022)
© AP Photo / Emilio Morenattiالحياة الليلية في ظل وباء كورونا، برشلونة، إسبانيا أكتوبر 2020
الحياة الليلية في ظل وباء كورونا، برشلونة، إسبانيا أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
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قررت الحكومة المركزية في إسبانيا، تخفيض أسعار تذاكر المواصلات العامة ابتداء من أول سبتمبر/أيلول، لمواجهة أزمة التضخم وغلاء المعيشة.
واقترحت مدريد حزمة إجراءات تهدف لمواجهة مشكلة الضخم وترشيد استهلاك الطاقة تحسبا لفصل الشتاء المقبل، وهو ما لقي موافقة الحكومات الإقليمية في كافة المناطق الإسبانية، وفقا لشبكة يورونيوز.
وتشمل الإجراءات المقترحة: خصم أسعار تذاكر المواصلات بما فيها الاشتراكات الشهرية والأسبوعية والسنوية، ومنح تذاكر مجانية للزبائن الذين يستقلون قطارات الضواحي، كما أن رسوم الاشتراك ستكون مجانية أيضا حتى نهاية السنة.
وقررت مناطق أخرى رفع نسبة خصم سعر التذاكر من 30% إلى 50%.
بيدرو سانشيز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
إسبانيا تخطط لخفض ضريبة الغاز اعتبارًا من أكتوبر لتخفيف تأثير أسعار الطاقة
أمس, 14:46 GMT
وقد بدأت ثمار هذا القرار تتجسد على الأرض مع دخوله حيز التنفيذ إذ ارتفعت أمس وتيرة استعمال القطار بنسبة 50% مقارنة بأول سبتمبر/أيلول من سنة 2019، وتم شراء 425 ألف اشتراك مجاني، فقا لوزارة النقل.
وسيكون القرار ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر أي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول ومن المرتقب أن يستفيد منه عشرات الآلاف من الإسبان الذين يستقلون المواصلات العامة.
يأتي ذلك بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قال فيها إن هناك قرارا بخفض ضريبة الغاز بداية من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال إن الحكومة تريد خفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز إلى 5% مما هي عليه الآن "21%"، وذلك من أجل تخفيف الضغط المتزايد على الأسر الضعيفة.
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