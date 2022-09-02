https://sputnikarabic.ae/20220902/الخطوط-الكويتية-تنظم-13-رحلة-يوميا-إلى-الدوحة-أثناء-كأس-العالم-1067169029.html
الخطوط الكويتية تنظم 13 رحلة يوميا إلى الدوحة أثناء كأس العالم
الخطوط الكويتية تنظم 13 رحلة يوميا إلى الدوحة أثناء كأس العالم
أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، أنها ستنظم 13 رحلة يوميا من وإلى العاصمة القطرية الدوحة، لنقل المشجعين الراغبين في حضور مباريات كأس العالم 2022. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T06:29+0000
2022-09-02T06:29+0000
2022-09-02T06:29+0000
الكويت
قطر
بطولة كأس العالم 2022
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وحسب وكالة الأنباء الكويتية، قالت الخطوط الكويتية في بيان، أمس الخميس، أنها ستوفر باقات للعملاء الراغبين في حضور مبارايات مونديال قطر.وأضاف أن الشركة تأمل بأن تلعب دورا بارزا كناقل متميز في ربط الكويت بالعالم.وأشارت إلى أن ذلك سيوفر الراحة والرفاهية للمشجعين على أراضيها وفي دول مجلس التعاون الخليجي لرحلاتهم إلى كأس العالم لكرة القدم.يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستقام في قطر نهاية العام الحالي، بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 من ديسمبر/ كانون الأول، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.وتتوقع قطر أن يزور 1.2 مليون شخص الدولة الخليجية الصغيرة خلال فترة المونديال.
https://sputnikarabic.ae/20220825/السعودية-تقرر-منح-مشجعي-كأس-العالم-في-قطر-تأشيرات-متعددة-لدخول-أراضيها-1066847191.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, قطر, بطولة كأس العالم 2022
الكويت, قطر, بطولة كأس العالم 2022
الخطوط الكويتية تنظم 13 رحلة يوميا إلى الدوحة أثناء كأس العالم
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أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، أنها ستنظم 13 رحلة يوميا من وإلى العاصمة القطرية الدوحة، لنقل المشجعين الراغبين في حضور مباريات كأس العالم 2022.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، قالت
الخطوط الكويتية في بيان، أمس الخميس، أنها ستوفر باقات للعملاء الراغبين في حضور مبارايات مونديال قطر.
وأوضح البيان، أن "الباقة تشمل تذكرة حضور المباراة وأخرى للسفر على متن خطوطها، بأسعار تبدأ من 200 دينار كويتي (نحو 649 دولارا أمريكيا)".
وأضاف أن الشركة تأمل بأن تلعب دورا بارزا كناقل متميز في ربط الكويت بالعالم.
وأشارت إلى أن ذلك سيوفر الراحة والرفاهية للمشجعين على أراضيها وفي دول مجلس التعاون الخليجي لرحلاتهم إلى كأس العالم لكرة القدم.
يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022
ستقام في قطر نهاية العام الحالي، بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 من ديسمبر/ كانون الأول، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.
وتتوقع قطر
أن يزور 1.2 مليون شخص الدولة الخليجية الصغيرة خلال فترة المونديال.