انطلاق سفينة الأبحاث الروسية "القطب الشمالي".. منصة مقاومة للجليد لا مثيل لها في العالم
13:07 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 13:12 GMT 02.09.2022)
© Sputnikسفينة بحث فريدة من نوعها "القطب الشمالي" الروسية
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أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الجمعة، انطلاق أول رحلة لسفينة أبحاث روسية ضخمة، لا مثيل لها في العالم، تعمل كمنصة مقاومة للجليد تحمل اسم "القطب الشمالي"، ستبحر عبر المحيط المتجمد الشمالي.
وقالت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الروسية في بيان صدر عنها اليوم: "في 1 سبتمبر/أيلول 2022، انطلقت سفينة أبحاث فريدة من نوعها - المنصة المقاومة للجليد (القطب الشمالي)- في رحلتها الأولى. وقبل الإبحار، أقيم على متن السفينة حفل لرفع علم روسيا الاتحادية".
سفينة ومنصة ضخمة تنجرف مع الصفائح الجليدية
وتابع البيان موضحا أن سفينة "القطب الشمالي" هي منصة مخصصة للبحث على مدار العام في خطوط العرض العليا للمحيط المتجمد الشمالي.
"تصل السفينة إلى مكان الانجراف على الماء أو الجليد الرقيق، ثم تتجمد مع الجليد ويمكن أن تنجرف مع الكتلة الجليدية (العائمة) لمدة تصل إلى عامين".
© Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» / الذهاب إلى بنك الصورسفينة الأبحاث الروسية "القطب الشمالي".. منصة مقاومة للجليد لا مثيل لها في العالم
سفينة الأبحاث الروسية "القطب الشمالي".. منصة مقاومة للجليد لا مثيل لها في العالم
© Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»/
السفينة تحمل الرحلة 41 إلى القطب الشمالي
وأشارت الوزارة الروسية إلى أن بعثة "القطب الشمالي 41" ستذهب على متن السفينة الجديدة إلى منطقة القطب الشمالي الوسطى (المركز)، والتي ستكون استمرارا للبرنامج الروسي الأسطوري للمحطات القطبية المنجرفة، التي أسسها في عام 1937 أربعة مستكشفين قطبيين تحت قيادة إيفان بابانين.
"اتخذ بناة السفن نهجًا مسؤولا (حريصا) للغاية لتلبية ترتيب الزملاء من راسدرومات، (الخدمة الفيدرالية للأرصاد الجوية المائية ومراقبة البيئة). وتتمثل الميزة الفريدة للمنصة في أنها يمكن أن تصل إلى موقع العمل دون الحاجة إلى كاسحة الجليد، والانجراف في المحيط المتجمد الشمالي لمدة تصل إلى عامين والعودة مرة أخرى إلى المنصة. تم تصميم المنصة للعمل لمدة 30 إلى 35 عامًا، مع مراعاة متوسط الإصلاحات. وبالتالي، يتم تزويد المستكشفين القطبيين الروس بقاعدة موثوقة حتى عام 2050 على الأقل".
وبنيت منصة "القطب الشمالي" (LSP) من قبل مؤسسة "أحواض بناء السفن البحرية" بتوجيه من الخدمة الفيدرالية للأرصاد الجوية المائية ومراقبة البيئة، حيث يؤكد الخبراء عدم وجود نظير لهذه السفينة في العالم.