https://sputnikarabic.ae/20220902/تباطؤ-عمليات-التوظيف-وارتفاع-البطالة-في-الولايات-المتحدة-1067197298.html

تباطؤ عمليات التوظيف وارتفاع البطالة في الولايات المتحدة

تباطؤ عمليات التوظيف وارتفاع البطالة في الولايات المتحدة

تباطأت عملية التوظيف في الولايات المتحدة خلال الشهر المنقضي، بعد زيادة مفاجئة في الشهر السابق، كما ارتفع معدل البطالة، وفقا لبيانات حكومية حديثة صدرت اليوم... 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T14:45+0000

2022-09-02T14:45+0000

2022-09-02T14:45+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

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يولي الاحتياطي الفيدرالي اهتماما وثيقا بتطور سوق العمل النشط للغاية، ويبحث عن علامات على التراجع فيما يحاول تهدئة الاقتصاد برفع أسعار الفائدة لخفض التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 40 عاما، بحسب وكالة "فرانس برس".وأظهرت بيانات وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 315 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يتماشى مع ما كان يتوقعه الاقتصاديون وبعد إضافة 526 ألف وظيفة في يوليو/ تموز. كما ارتفع معدل البطالة مرة أخرى إلى 3.7% من 3.5%.وقالت وزارة العمل في التقرير الشهري الذي يتم مراقبته عن كثب، إنه حتى مع تباطؤ وتيرة إضافة الوظائف، فإن مكاسب الوظائف تجعل التوظيف أعلى من مستوى ما قبل الوباء.وأيضا استمرت الأجور في الارتفاع، حيث زاد متوسط ​​الأجر في الساعة 10 سنتات أخرى، أو 0.3%، إلى 32.36 دولار. على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، زادت أجور العمال بنسبة 5.2%.يعد استمرار الضغط التصاعدي مدعاة للقلق حيث يخشى بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن يؤدي ذلك إلى دوامة "الأسعار الأجور" ودفع التضخم إلى الأعلى.ارتفاع الأسعار، الذي تفاقم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، فضلا عن مشاكل سلسلة التوريد المستمرة وعمليات الإغلاق الوبائي في الصين، دفعت الفيدرالي إلى رفع معدل الاقتراض القياسي أربع مرات هذا العام، بما في ذلك بمقدار 0.75 نقطة مئوية في يونيو ويوليو.

https://sputnikarabic.ae/20220701/بيانات-ترجح-بدء-الركود-في-الولايات-المتحدة-بالفعل-1064511331.html

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية