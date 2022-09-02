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https://sputnikarabic.ae/20220902/رئيس-سريلانكا-السابق-يعود-إلى-البلاد-بعد-فراره-إثر-احتجاجات-واسعة-ضده-1067212535.html
رئيس سريلانكا السابق يعود إلى البلاد بعد فراره إثر احتجاجات واسعة ضده
رئيس سريلانكا السابق يعود إلى البلاد بعد فراره إثر احتجاجات واسعة ضده
عاد الرئيس السريلانكي السابق غوتابايا راجاباكسا إلى البلاد التي فر منها إلى جزر المالديف في يوليو/تموز بعد أن اقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين منزله احتجاجًا... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T20:34+0000
2022-09-02T20:34+0000
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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن راجاباكسا وصل إلى مطار باندارانايكا الدولي في العاصمة كولومبو حوالي منتصف ليل الجمعة من بانكوك عبر سنغافورة.وأضافت أنه غادر المطار بعد ذلك في موكب يخضع لحراسة مشددة من قبل جنود مسلحين ووصل إلى منزل مملوك للحكومة مخصص له كرئيس سابق، في وسط العاصمة كولومبو.قبل يوم من هروبه، أفادت الأنباء أن راجاباكسا خطط للسفر إلى دبي ومغادرة سريلانكا بينما لا يزال رئيسا للبلاد ويتمتع بحصانة تمنع السلطات من اعتقاله.ومع ذلك، لا توجد حاليا مذكرة توقيف ضد الرئيس السابق، ولا توجد دعوى قضائية ضده.أشعل الوضع الاقتصادي في سريلانكا، الذي استمر لعدة أشهر بل وأدى إلى إفلاس البلاد، موجة من الاحتجاجات أدت إلى استقالة راجاباكسا، وحتى قبل ذلك، إلى استقالة شقيقه رئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا.في 13 يوليو، غادر الرئيس السابق وزوجته واثنان من حراسه الشخصيين على متن طائرة تابعة للقوات الجوية متوجهة إلى جزر المالديف، قبل السفر إلى سنغافورة، حيث استقال رسميا، ثم انتقل بعد أسبوعين إلى تايلاند.ازداد الوضع سوءا في الدولة المفلسة بسبب عوامل عالمية مثل الوباء والأزمة الروسية الأوكرانية، لكن الكثيرين يحمّلون عائلة راجاباكسا التي كانت قوية في يوم من الأيام مسؤولية سوء إدارة الاقتصاد في البلاد.وأوقفت الدولة الجزيرة سداد ما يقرب من 7 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة هذا العام. يبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد أكثر من 51 مليار دولار، منها 28 مليار دولار يجب سدادها بحلول عام 2027.يوم الثلاثاء الماضي، توصل الرئيس رانيل ويكرمسينغ، الذي تولى المنصب بعد استقالة راجاباكسا، وإدارته إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لحزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات لمساعدة البلاد على التعافي.
https://sputnikarabic.ae/20220811/الرئيس-السريلانكي-السابق-يصل-إلى-تايلاند-بعد-انتهاء-تأشيرته-في-سنغافورة-1066310317.html
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رئيس سريلانكا السابق يعود إلى البلاد بعد فراره إثر احتجاجات واسعة ضده

20:34 GMT 02.09.2022
© AP Photo / Rafiq Maqboolاقتحام المقر الرئاسي لرئيس الدولة ورئيس الوزراء السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، كولومبو، سريلانكا 11 يوليو 2022
اقتحام المقر الرئاسي لرئيس الدولة ورئيس الوزراء السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، كولومبو، سريلانكا 11 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Rafiq Maqbool
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عاد الرئيس السريلانكي السابق غوتابايا راجاباكسا إلى البلاد التي فر منها إلى جزر المالديف في يوليو/تموز بعد أن اقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين منزله احتجاجًا على الأزمة الاقتصادية.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن راجاباكسا وصل إلى مطار باندارانايكا الدولي في العاصمة كولومبو حوالي منتصف ليل الجمعة من بانكوك عبر سنغافورة.
وأضافت أنه غادر المطار بعد ذلك في موكب يخضع لحراسة مشددة من قبل جنود مسلحين ووصل إلى منزل مملوك للحكومة مخصص له كرئيس سابق، في وسط العاصمة كولومبو.
قبل يوم من هروبه، أفادت الأنباء أن راجاباكسا خطط للسفر إلى دبي ومغادرة سريلانكا بينما لا يزال رئيسا للبلاد ويتمتع بحصانة تمنع السلطات من اعتقاله.
ومع ذلك، لا توجد حاليا مذكرة توقيف ضد الرئيس السابق، ولا توجد دعوى قضائية ضده.
أشعل الوضع الاقتصادي في سريلانكا، الذي استمر لعدة أشهر بل وأدى إلى إفلاس البلاد، موجة من الاحتجاجات أدت إلى استقالة راجاباكسا، وحتى قبل ذلك، إلى استقالة شقيقه رئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا.
رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
الرئيس السريلانكي السابق يصل إلى تايلاند بعد انتهاء تأشيرته في سنغافورة
11 أغسطس, 16:54 GMT
في 13 يوليو، غادر الرئيس السابق وزوجته واثنان من حراسه الشخصيين على متن طائرة تابعة للقوات الجوية متوجهة إلى جزر المالديف، قبل السفر إلى سنغافورة، حيث استقال رسميا، ثم انتقل بعد أسبوعين إلى تايلاند.
ازداد الوضع سوءا في الدولة المفلسة بسبب عوامل عالمية مثل الوباء والأزمة الروسية الأوكرانية، لكن الكثيرين يحمّلون عائلة راجاباكسا التي كانت قوية في يوم من الأيام مسؤولية سوء إدارة الاقتصاد في البلاد.
وأوقفت الدولة الجزيرة سداد ما يقرب من 7 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة هذا العام. يبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد أكثر من 51 مليار دولار، منها 28 مليار دولار يجب سدادها بحلول عام 2027.
يوم الثلاثاء الماضي، توصل الرئيس رانيل ويكرمسينغ، الذي تولى المنصب بعد استقالة راجاباكسا، وإدارته إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لحزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات لمساعدة البلاد على التعافي.
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