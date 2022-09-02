https://sputnikarabic.ae/20220902/ردا-على-الانتقادات-وزير-خارجية-قطر-يقول-إن-هناك-مبالغة-في-التعامل-مع-ملف-العمال-1067197420.html

ردا على الانتقادات... وزير خارجية قطر يقول إن هناك مبالغة في التعامل مع ملف العمال

ردا على الانتقادات... وزير خارجية قطر يقول إن هناك مبالغة في التعامل مع ملف العمال

قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، إن هناك مبالغة في التعامل مع ملف العمال في بلاه، وذلك ردا على تقارير حول تجاوزات بشأن معاملة... 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T14:49+0000

2022-09-02T14:49+0000

2022-09-02T14:49+0000

قطر

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وقال الوزير في مقابلة نشرها موقع الشرق المحلي، الجمعة، إن هناك مبالغة في تصوير أن هناك عددا هائلا من العمال يساهمون فقط في بناء ملاعب المونديال.وأضاف: "على الرغم من أن كأس العالم ساهم في تحسين البنية التحتية للبلاد، لكننا كنا سنقوم بكل هذه المشروعات حتى بدون حتى كأس العالم".وواجهت قطر اتهامات بعدم الإبلاغ عن الوفيات بين العمال المهاجرين، وعدم القيام بما يكفي للتخفيف من الظروف القاسية. كما أثيرت مسألة عدم دفع الأجور في مواعيدها بشكل متكرر، وهو ما تنفيه الدوحة.وقبل أيام، أكدت الحكومة القطرية "اعتقال عدد من المتظاهرين لخرقهم قوانين الأمن العام"، وذلك بعد احتجاج نظمه عمال يطالبون برواتبهم يوم 14 من أغسطس/آب الجاري، لكنها لم تذكر تفاصيل عن طردهم أو بقائهم.في 14 أغسطس، أظهرت مقاطع مصورة احتجاج عشرات العمال خارج مقر مجموعة البندري الدولية، وهي تكتل يضم شركات إنشاءات وعقارات وفنادق ومطاعم وغيرها من المشروعات، وذلك بسبب عدم دفع أجورهم.وقالت الحكومة القطرية، في بيان لوكالة "أسوشيتد برس"، إن "عددا من المتظاهرين اعتقلوا لخرقهم قوانين الأمن العام"، وإن "التحقيق معهم مستمر"، مفضلةً عدم الإفصاح عن الأعداد.وأقرت الحكومة القطرية بأن الشركة لم تدفع الرواتب، وأن وزارة العمل ستدفع جميع الرواتب المتأخرة للمتضررين.

https://sputnikarabic.ae/20220823/قطر-تؤكد-اعتقال-عدد-من-المتظاهرين-لخرقهم-قوانين-الأمن-العام-1066762806.html

https://sputnikarabic.ae/20220504/رئيس-فيفا-يعلق-على-تقارير-وفاة-عمال-أجانب-أثناء-بناء-ملاعب-كأس-العالم-في-قطر-1061836184.html

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