https://sputnikarabic.ae/20220902/روسيا-ضمن-البلدان-الخمس-الأولى-بعدد-الوافدين-إلى-دبي-في-2022-1067177752.html
روسيا ضمن البلدان الخمس الأولى بعدد الوافدين إلى دبي في 2022
روسيا ضمن البلدان الخمس الأولى بعدد الوافدين إلى دبي في 2022
نشرت الممثلية التجارية لروسيا في الامارات العربية المتحدة، إحصائية بشأن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى مدينة دبي في العام 2022. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T10:09+0000
2022-09-02T10:09+0000
2022-09-02T10:09+0000
العالم العربي
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وجاء في الإحصائية التي أعدتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن عدد السياح الروس الذين زاروا دبي في النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 309 آلاف سائح، وفقا لموقع "مجلس الأعمال الروسي العربي".وبهذا العدد تحتل روسيا المرتبة الخامسة بعد كل من الهند (858 ألف سائح)، وعمان (787 ألف سائح)، والسعودية (543 ألف سائح)، وبريطانيا (506 آلاف سائح)، من حيث عدد السياح القادمين إلى دبي.وبحسب دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فإن مجمل عدد السياح الذين وصلوا دبي في النصف الأول من العام 2022، بلغ حوالي 7.120000 سائح؛ بزيادة بلغت ثلاثة أضعاف ما كان عليه الحال ذات الفترة من العام الماضي، ما يؤشر بحسب الدائرة إلى أن قطاع السياحة في الإمارات يتعافى بسرعة من تداعيات جائحة كورونا.وتجذب دبي السياح الأجانب كونها تعتبر مركز هام لتنظيم الفعاليات ونشاطات الأعمال الكبرى، والتي من أهمها المعرض العالمي "إكسبو 2020 دبي" ، وأيضاً كونها وجهة راقية للترفيه وقضاء العطلات الشاطئية.يذكر أن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي كشق بيانات العام الماضي، لعدد وجنسيات السياح الذين زاروا الإمارة خلال الأشهر السبعة الماضية من عام 2021.ووفقا لبيانات الدائرة فإن دول الهند وروسيا والسعودية جاءت في صدارة أكثر الأسواق رفدا للسياح الدوليين في دبي.
https://sputnikarabic.ae/20210912/الهند-وروسيا-والسعودية-الأكثر-تصديرا-للسياح-الدوليين-إلى-دبي-1050118696.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
روسيا ضمن البلدان الخمس الأولى بعدد الوافدين إلى دبي في 2022
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نشرت الممثلية التجارية لروسيا في الامارات العربية المتحدة، إحصائية بشأن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى مدينة دبي في العام 2022.
وجاء في الإحصائية التي أعدتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن عدد السياح الروس الذين زاروا دبي في النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 309 آلاف سائح، وفقا لموقع "مجلس الأعمال الروسي العربي"
.
وبهذا العدد تحتل روسيا المرتبة الخامسة بعد كل من الهند (858 ألف سائح)، وعمان (787 ألف سائح)، والسعودية (543 ألف سائح)، وبريطانيا (506 آلاف سائح)، من حيث عدد السياح القادمين إلى دبي.
وبحسب دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فإن مجمل عدد السياح
الذين وصلوا دبي في النصف الأول من العام 2022، بلغ حوالي 7.120000 سائح؛ بزيادة بلغت ثلاثة أضعاف ما كان عليه الحال ذات الفترة من العام الماضي، ما يؤشر بحسب الدائرة إلى أن قطاع السياحة في الإمارات يتعافى بسرعة من تداعيات جائحة كورونا.
وتجذب دبي السياح الأجانب كونها تعتبر مركز هام لتنظيم الفعاليات ونشاطات الأعمال الكبرى، والتي من أهمها المعرض العالمي "إكسبو 2020 دبي"
، وأيضاً كونها وجهة راقية للترفيه وقضاء العطلات الشاطئية.
يذكر أن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي كشق بيانات العام الماضي، لعدد وجنسيات السياح الذين زاروا الإمارة خلال الأشهر السبعة الماضية من عام 2021.
12 سبتمبر 2021, 08:20 GMT
ووفقا لبيانات الدائرة فإن دول الهند وروسيا والسعودية جاءت في صدارة أكثر الأسواق رفدا للسياح الدوليين في دبي.