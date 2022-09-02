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https://sputnikarabic.ae/20220902/زيلنسكي-يعلن-استعداد-بلاده-لمساعدة-أوروبا-بالطاقة-1067182683.html
زيلينسكي يعلن استعداد بلاده لمساعدة أوروبا في مجال الطاقة
زيلينسكي يعلن استعداد بلاده لمساعدة أوروبا في مجال الطاقة
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن استعداد بلاده لزيادة صادرات الكهرباء إلى أوروبا، لتحل محل روسيا كمورد بديل. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T11:58+0000
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وقال زيلينسكي بهذا الصدد: أوكرانيا مستعدة لزيادة صادرات الكهرباء إلى أوروبا، ولكن من المهم أن تبقى محطة زابوروجيه متصلة بالشبكة الأوكرانية، مؤكدا أن صادرات الطاقة الأوكرانية قادرة على تقليل ضغط موسكو على أوروبا.وأشار إلى أنه "بالرغم من كل الصعوبات يمكننا لكييف أن تساعد بضمان 8% من استهلاك الكهرباء في إيطاليا"، مشددا بالقول أن "الوجود الروسي في زابوروجيه يمنع أوكرانيا من تسهيل تسوية وضع الطاقة في أوروبا".كشف عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن سلطات كييف حاولت التسلل إلى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال جواسيس يعملون تحت غطاء صحفي.وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "حاولت المخابرات الأوكرانية بناء على أوامر من زيلينسكي إدخال جواسيس ومخربين تحت غطاء صحفي إلى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه".وأضاف قائلا إنه "تم إيقاف محاولة تسلل جواسيس ومخربين تحت ستار الصحفيين الأوكرانيين، حيث لم يُسمح لهم بدخول أراضي زابوروجيه".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من يوم الخميس، أن نظام فلاديمير زيلينسكي قام مسبقا بالإعداد للعمليات القتالية التي شنتها المجموعات التخريبية الأوكرانية والقصف المدفعي على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في يوم وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.
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العالم
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زيلينسكي يعلن استعداد بلاده لمساعدة أوروبا في مجال الطاقة

11:58 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 12:13 GMT 02.09.2022)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن استعداد بلاده لزيادة صادرات الكهرباء إلى أوروبا، لتحل محل روسيا كمورد بديل.
وقال زيلينسكي بهذا الصدد: أوكرانيا مستعدة لزيادة صادرات الكهرباء إلى أوروبا، ولكن من المهم أن تبقى محطة زابوروجيه متصلة بالشبكة الأوكرانية، مؤكدا أن صادرات الطاقة الأوكرانية قادرة على تقليل ضغط موسكو على أوروبا.
وأشار إلى أنه "بالرغم من كل الصعوبات يمكننا لكييف أن تساعد بضمان 8% من استهلاك الكهرباء في إيطاليا"، مشددا بالقول أن "الوجود الروسي في زابوروجيه يمنع أوكرانيا من تسهيل تسوية وضع الطاقة في أوروبا".
كشف عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن سلطات كييف حاولت التسلل إلى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال جواسيس يعملون تحت غطاء صحفي.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "حاولت المخابرات الأوكرانية بناء على أوامر من زيلينسكي إدخال جواسيس ومخربين تحت غطاء صحفي إلى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه".
وأضاف قائلا إنه "تم إيقاف محاولة تسلل جواسيس ومخربين تحت ستار الصحفيين الأوكرانيين، حيث لم يُسمح لهم بدخول أراضي زابوروجيه".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من يوم الخميس، أن نظام فلاديمير زيلينسكي قام مسبقا بالإعداد للعمليات القتالية التي شنتها المجموعات التخريبية الأوكرانية والقصف المدفعي على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في يوم وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.
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