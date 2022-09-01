https://sputnikarabic.ae/20220901/العمليات-التي-شنتها-كييف-يوم-وصول-بعثة-وكالة-الطاقة-الذرية-لا-تترك-شكوكا-حول-الإعداد-لاستفزازات-1067152148.html

الدفاع الروسية: كييف أعدت مسبقا للاستفزازات في يوم وصول وفد الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه

الدفاع الروسية: كييف أعدت مسبقا للاستفزازات في يوم وصول وفد الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن نظام فلاديمير زيلينسكي قام مسبقا بالإعداد للعمليات القتالية التي شنتها المجموعات التخريبية الأوكرانية والقصف... 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T15:01+0000

2022-09-01T15:01+0000

2022-09-01T15:46+0000

روسيا

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "العمليات القتالية التي تم شنتها المجموعات التخريبية الأوكرانية، والقصف المدفعي على محطة زابوروجيا للطاقة النووية في يوم وصول خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يدع مجالا للشك في أن نظام زيلينسكي قام مسبقا بالإعداد لهذا الاستفزاز".وأشار البيان إلى أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ووفد خبراء الوكالة كان ليصبحون دروعا بشرية حال نجاح المجموعات التخريبية الأوكرانية في الاستيلاء على محطة زابوروجيا للطاقة النووية.وجاء في بيان: "من الواضح أنه في حال نجاح عملية كييف للاستيلاء على المحطة، لأصبح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء البعثة "دروعا بشرية" في أيادي المخربين الأوكرانيين من أجل منع أي أعمال للقضاء عليهم من قبل وحدات القوات المسلحة الروسية".وأضافت الدفاع الروسية إن "عدم وجود رد فعل معلن من جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تجاه تصرفات كييف في منطقة محطة زابورجيه للطاقة النووية أمر يثير الدهشة".وأشار البيان إلى أن "هذا الصمت لا يلقي فقط بظلال من الشك على موضوعية مقاربات الأمم المتحدة في الوضع حول محطة زابورجيه للطاقة النووية، ولكنه يؤدي أيضًا إلى زيادة تصعيد الوضع هناك، نظرا لإفلات نظام كييف من العقاب".أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن خشية بلاده من الاستفزازات خلال زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، مؤكدا أن كييف تحاول زعزعة استقرار الوضع.وأفاد مراسل وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس، بمغادرة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وكان غروسي والوفد المرافق له قد وصل إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في وقت سابق اليوم الخميس. وقام رئيس وفد شركة "روس آتوم" والعاملين بالمحطة بمرافقة الوفد خلال جولته بالمحطة، حيث شاهدوا المناطق المتضررة من القصف الأوكراني.وأكدت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان أنه "على الرغم من محاولة كييف عرقلة وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه، فإن روسيا تؤكد استعدادها لاستقبال البعثة وضمان السلامة الكاملة لهم".وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج. ومنذ مارس/آذار تخضع المحطة لسيطرة الجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20220901/-إعلام-ممثل-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يعلن-تأخر-وصول-البعثة-إلى-زابوروجيه-3-ساعات-1067131018.html

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روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية