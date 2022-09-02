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https://sputnikarabic.ae/20220902/غروسي-يكشف-عن-نشاطه-الأخير-في-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1067174191.html
غروسي يكشف عن نشاطه الأخير في محطة زابوروجيه للطاقة النووية
غروسي يكشف عن نشاطه الأخير في محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أنه استطاع التواصل مع عدد من سكان مدينة إينرغودار، وذلك بعد عملية الكشف على محطة... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T09:12+0000
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وقال غروسي لوكالة "سبوتنيك" إنه تمكن من فحص كل أجزاء المحطة وتحدث مع موظفيها وسكان المدينة القريبة من محطة الطاقة النووية في إنرغودار. وأضاف غروسي أن "سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية انتهكت عدة مرات"، مشيرا إلى أن إحدى مجموعات البعثة ستبقى في محطة الطاقة النووية حتى الأحد أو الاثنين القادم، وبعد ذلك سيتم إنشاء حضور دائم لأعضاء المنظمة هناك.وعبر غروسي عن قلقه بشأن سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، موضحا أن المنظمة ستحاول تنظيم آليات أمان معينة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من يوم الخميس، أن نظام فلاديمير زيلينسكي قام مسبقا بالإعداد للعمليات القتالية التي شنتها المجموعات التخريبية الأوكرانية والقصف المدفعي على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في يوم وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.
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غروسي يكشف عن نشاطه الأخير في محطة زابوروجيه للطاقة النووية

09:12 GMT 02.09.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أنه استطاع التواصل مع عدد من سكان مدينة إينرغودار، وذلك بعد عملية الكشف على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وقال غروسي لوكالة "سبوتنيك" إنه تمكن من فحص كل أجزاء المحطة وتحدث مع موظفيها وسكان المدينة القريبة من محطة الطاقة النووية في إنرغودار.
وأضاف غروسي أن "سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية انتهكت عدة مرات"، مشيرا إلى أن إحدى مجموعات البعثة ستبقى في محطة الطاقة النووية حتى الأحد أو الاثنين القادم، وبعد ذلك سيتم إنشاء حضور دائم لأعضاء المنظمة هناك.
وعبر غروسي عن قلقه بشأن سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، موضحا أن المنظمة ستحاول تنظيم آليات أمان معينة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من يوم الخميس، أن نظام فلاديمير زيلينسكي قام مسبقا بالإعداد للعمليات القتالية التي شنتها المجموعات التخريبية الأوكرانية والقصف المدفعي على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في يوم وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.
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