https://sputnikarabic.ae/20220902/لولا-دا-سيلفا-يعلق-على-محاولة-اغتيال-نائبة-الرئيس-الأرجنتيني-1067170388.html
لولا دا سيلفا يعلق على محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتيني
لولا دا سيلفا يعلق على محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتيني
أكد الرئيس البرازيلي السابق، لولا دا سيلفا، إدانته لمحاولة الاغتيال التي تعرضت لها نائبة الرئيس الأرجنتيني الحالي كريستينا فرنانديز دي كيرشنر. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T07:21+0000
2022-09-02T07:21+0000
2022-09-02T07:21+0000
أخبار البرازيل
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ووفقا لما كتبه دا سيلفا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد وصف كرستينا بالمرأة التي تستحق الاحترام.وقال: "كل تعاطفي مع الرفيقة كرستينا، ضحية الفاشية المجرمة التي لا تعرف كيف تحترم الاختلافات والتنوع"، مضيفا: "كريستينا امرأة تستحق احترام كل ديمقراطي في العالم، الحمد لله نجت سالمة".وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجاني صوب مسدسه نحوها، لكن المسدس لم تخرج منه طلقات ولم تصب نائبة الرئيس بأذى، فيما اعتقلت الشرطة الأرجنتينية المهاجم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار البرازيل
لولا دا سيلفا يعلق على محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتيني
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أكد الرئيس البرازيلي السابق، لولا دا سيلفا، إدانته لمحاولة الاغتيال التي تعرضت لها نائبة الرئيس الأرجنتيني الحالي كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.
ووفقا لما كتبه دا سيلفا
عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد وصف كرستينا بالمرأة التي تستحق الاحترام.
وقال: "كل تعاطفي مع الرفيقة كرستينا، ضحية الفاشية المجرمة التي لا تعرف كيف تحترم الاختلافات والتنوع"، مضيفا: "كريستينا امرأة تستحق احترام كل ديمقراطي في العالم، الحمد لله نجت سالمة".
وكانت كرستينا قد تعرضت أمس الخميس، لمحاولة اغتيال على يد برازيلي مسلح يبلغ من العمر 35 عاما، خارج منزلها في بوينس آيرس.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجاني صوب مسدسه نحوها، لكن المسدس لم تخرج منه طلقات ولم تصب نائبة الرئيس بأذى، فيما اعتقلت الشرطة الأرجنتينية المهاجم
.