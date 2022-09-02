https://sputnikarabic.ae/20220902/هل-تتجه-أوبك--لخفض-الإنتاج-للحفاظ-على-أسعار-النفط-1067201204.html

هل تتجه "أوبك +" لخفض الإنتاج للحفاظ على أسعار النفط

هل تتجه "أوبك +" لخفض الإنتاج للحفاظ على أسعار النفط

قال خبراء طاقة إن منظمة "أوبك +" قد تتجه إلى خفض الإنتاج أو الحفاظ على المستويات الحالية دون زيادة للحفاظ على أسعار الطاقة. 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T15:33+0000

2022-09-02T15:33+0000

2022-09-02T15:33+0000

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

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وقفزت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدعومة بتوقعات خفض الإنتاج في اجتماع "أوبك +" الذي يعقد في 5 سبتمبر/أيلول.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 93.78 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.43 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 88.04 دولار للبرميل.من ناحيته قال حمزة الجواهري خبير الطاقة العراقي، إن المسعى الأساسي لـ"أوبك +" يتمثل في استقرار الأسواق.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه بعد دخول السعودية في مواجهة مع الولايات المتحدة بشأن أسعار الطاقة، نظرا لمساعي واشنطن من أجل ضخ المزيد من النفط في الأسواق، فإن "أوبك" قد تتجه لخفض معدلات الإنتاج بنسبة ما للحفاظ على الأسعار.من ناحيته قال محمد الصبان، كبير مستشاري وزير الطاقة السعودي، إن الاقتصاد الغربي يعاني من ارتفاع غير مسبوق، في ظل تباين بشأن مستويات الركود المرتقبة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الركود في الاقتصاد الغربي قادم لا محالة إما نهاية العام أو قبل ذلك، لكن الاختلاف يرتبط بحجم الركود والفترات الزمنية التي يستمر فيها.ولفت إلى أن أسعار الطاقة تأثرت بالقرار الخاطئ للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا، والذي انعكس بتأثيرات سلبيا على أوروبا، وأصبحت تعاني من أزمة طاقة كبيرة.وأشار إلى أن العوامل الراهنة تبقي على أسعار الطاقة في حدود 100 دولار مع ارتفاع وانخفاض طفيف.وبحسب الصبان فإن أسعار الطاقة لن تتأثر بدرجة كبيرة، وأن الاجتماع المقبل لـ"أوبك +" يحدد الخطوة المناسبة للحفاظ على الأسعار عند المستويات الحالية، وأن تخفيض الإنتاج وارد لضبط الأسواق حسب "العرض والطلب".وأوضح أن المتغيرات الحالية تنذر بشتاء قارس على أوروبا، وأن الأسعار لن تتأثر كثيرا في ظل الحفاظ على توازن الأسواق.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التوترات العالمية تجعل الأسواق والأسعار في حالة ترقب مستمر، في ظل توقعات باستمرار الركود خلال الأشهر المقبلة، في ظل السعي للمحافظة على أسعار الطاقة عند المستويات الحالية حتى نهاية العام.وتراجعت عقود الخامين 3 بالمئة في الجلسة السابقة إلى أقل مستوى في أسبوعين. ويتجه خام برنت صوب انخفاض أسبوعي بنحو 8 بالمئة، كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب التراجع بنحو 6% خلال الأسبوع.ويعقد تكتل "أوبك +" اجتماعا في 5 سبتمبر/أيلول على خلفية تراجع أسعار النفط وانخفاض الطلب.

https://sputnikarabic.ae/20220901/توقعات-بإبقاء-أوبك--على-مستويات-الإنتاج-الحالية-خلال-اجتماع-سبتمبر-1067164217.html

https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-شركة-غازبروم-نفط-يؤكد-دور-أوبك--في-استقرار-أسعار-النفط-عالميا-1067038994.html

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سبوتنيك عربي

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط