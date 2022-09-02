https://sputnikarabic.ae/20220902/واشنطن-توافق-على-صفقة-بيع-محتملة-لمعدات-عسكرية-لتايوان-تقدر-بنحو-مليار-دولار--1067214586.html
واشنطن توافق على صفقة بيع محتملة لمعدات عسكرية لتايوان تقدر بنحو مليار دولار
واشنطن توافق على صفقة بيع محتملة لمعدات عسكرية لتايوان تقدر بنحو مليار دولار
قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DCSA)، اليوم الجمعة، في سلسلة من البيانات إن إدارة بايدن توافق على بيع ما يقرب من 1.1 مليار دولار من المعدات... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T22:11+0000
2022-09-02T22:11+0000
2022-09-02T22:11+0000
أخبار تايوان
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066161137_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_7fbe42445d51a6de36222d2afa2a1211.png
واشنطن - سبوتنيك. ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة على بيع ما يقدر بنحو 355 مليون دولار من صواريخ "هاربون بلوك 2" والمعدات ذات الصلة إلى تايوان من أجل تحديث القدرات الدفاعية للجزيرة وخدمة المصالح الأمنية الأمريكية.كما اتخذت وزارة الخارجية قرارا بالموافقة على بيع "صواريخ بلوك إيندليندر" والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بنحو 85.6 مليون دولار، وفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي.وقالت الوكالة إنه تمت الموافقة أيضا على البيع المحتمل البالغ 665.4 مليون دولار في دعم ومعدات برنامج رادار المراقبة.وأضافت الوكالة أيضا إن المبيعات المقترحة لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.وتأتي المبيعات المقترحة وسط توتر متزايد بين واشنطن وبكين بشأن رحلة مثيرة للجدل إلى تايوان قامت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.يشار إلى أن "هاربون" هي صواريخ موجهة مضادة للسفن تنتجها شركة بوينغ. وطلب مكتب التمثيل الاقتصادي والثقافي في تايبيه في الولايات المتحدة شراء 60 صاروخا من الصواريخ والمعدات ذات الصلة.ودعت السفارة الصينية في واشنطن ردا على تقارير المبيعات المقترحة في وقت سابق من هذا الأسبوع إدارة بايدن إلى الوقف الفوري لمبيعات الأسلحة إلى تايوان.وقال متحدث باسم السفارة الصينية إن مبيعات الأسلحة يمكن أن تؤدي إلى توترات في مضيق تايوان وتخاطر بانتهاك سيادة الصين ومصالحها الأمنية.
https://sputnikarabic.ae/20220902/إعلام-أمريكا-ترسل-4-طائرات-بدون-طيار-من-طراز-سيجارديان-إلى-تايوان-بحلول-2029-1067188978.html
أخبار تايوان
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066161137_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_f4cb8b1577f0acdd0b88ac0be68f8cdd.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان, الصين
واشنطن توافق على صفقة بيع محتملة لمعدات عسكرية لتايوان تقدر بنحو مليار دولار
تابعنا عبر
قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DCSA)، اليوم الجمعة، في سلسلة من البيانات إن إدارة بايدن توافق على بيع ما يقرب من 1.1 مليار دولار من المعدات العسكرية بما في ذلك صواريخ "هاربون" و"سادويندر" إلى تايوان.
واشنطن - سبوتنيك
. ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة على بيع ما يقدر بنحو 355 مليون دولار من صواريخ "هاربون بلوك 2" والمعدات ذات الصلة إلى تايوان من أجل تحديث القدرات الدفاعية للجزيرة وخدمة المصالح الأمنية الأمريكية.
كما اتخذت وزارة الخارجية قرارا بالموافقة على بيع "صواريخ بلوك إيندليندر" والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بنحو 85.6 مليون دولار، وفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي.
وقالت الوكالة إنه تمت الموافقة أيضا على البيع المحتمل البالغ 665.4 مليون دولار في دعم ومعدات برنامج رادار المراقبة.
وأضافت الوكالة أيضا إن المبيعات المقترحة لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
وتأتي المبيعات المقترحة وسط توتر متزايد بين واشنطن وبكين
بشأن رحلة مثيرة للجدل إلى تايوان قامت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
يشار إلى أن "هاربون" هي صواريخ موجهة مضادة للسفن تنتجها شركة بوينغ. وطلب مكتب التمثيل الاقتصادي والثقافي في تايبيه في الولايات المتحدة شراء 60 صاروخا من الصواريخ والمعدات ذات الصلة.
ودعت السفارة الصينية في واشنطن ردا على تقارير المبيعات المقترحة في وقت سابق من هذا الأسبوع إدارة بايدن إلى الوقف الفوري لمبيعات الأسلحة إلى تايوان.
وقال متحدث باسم السفارة الصينية إن مبيعات الأسلحة
يمكن أن تؤدي إلى توترات في مضيق تايوان وتخاطر بانتهاك سيادة الصين ومصالحها الأمنية.