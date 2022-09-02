https://sputnikarabic.ae/20220902/-سلطات-زابوروجيه-كييف-حاولت-إدخال-جواسيس-إلى-محطة-الطاقة-النووية-عبر-البعثة-الدولية-1067172292.html
سلطات زابوروجيه: كييف حاولت إدخال جواسيس إلى محطة الطاقة النووية عبر البعثة الدولية
سلطات زابوروجيه: كييف حاولت إدخال جواسيس إلى محطة الطاقة النووية عبر البعثة الدولية
كشف عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن سلطات كييف حاولت التسلل إلى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال جواسيس يعملون تحت غطاء... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T08:19+0000
2022-09-02T08:19+0000
2022-09-02T08:19+0000
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "حاولت المخابرات الأوكرانية بناء على أوامر من زيلينسكي إدخال جواسيس ومخربين تحت غطاء صحفي إلى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه".وأضاف قائلا إنه "تم إيقاف محاولة تسلل جواسيس ومخربين تحت ستار الصحفيين الأوكرانيين، حيث لم يُسمح لهم بدخول أراضي زابوروجيه".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من يوم الخميس، أن نظام فلاديمير زيلينسكي قام مسبقا بالإعداد للعمليات القتالية التي شنتها المجموعات التخريبية الأوكرانية والقصف المدفعي على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في يوم وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سلطات زابوروجيه: كييف حاولت إدخال جواسيس إلى محطة الطاقة النووية عبر البعثة الدولية
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كشف عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن سلطات كييف حاولت التسلل إلى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال جواسيس يعملون تحت غطاء صحفي.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "حاولت المخابرات الأوكرانية بناء على أوامر من زيلينسكي إدخال جواسيس ومخربين تحت غطاء صحفي إلى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه".
وأضاف قائلا إنه "تم إيقاف محاولة تسلل جواسيس ومخربين تحت ستار الصحفيين الأوكرانيين، حيث لم يُسمح لهم بدخول أراضي زابوروجيه".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية
، في وقت سابق من يوم الخميس، أن نظام فلاديمير زيلينسكي قام مسبقا بالإعداد للعمليات القتالية التي شنتها المجموعات التخريبية الأوكرانية والقصف المدفعي على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في يوم وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.