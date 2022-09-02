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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220902/-سلطات-زابوروجيه-كييف-حاولت-إدخال-جواسيس-إلى-محطة-الطاقة-النووية-عبر-البعثة-الدولية-1067172292.html
سلطات زابوروجيه: كييف حاولت إدخال جواسيس إلى محطة الطاقة النووية عبر البعثة الدولية
سلطات زابوروجيه: كييف حاولت إدخال جواسيس إلى محطة الطاقة النووية عبر البعثة الدولية
كشف عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن سلطات كييف حاولت التسلل إلى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال جواسيس يعملون تحت غطاء... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T08:19+0000
2022-09-02T08:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "حاولت المخابرات الأوكرانية بناء على أوامر من زيلينسكي إدخال جواسيس ومخربين تحت غطاء صحفي إلى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه".وأضاف قائلا إنه "تم إيقاف محاولة تسلل جواسيس ومخربين تحت ستار الصحفيين الأوكرانيين، حيث لم يُسمح لهم بدخول أراضي زابوروجيه".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من يوم الخميس، أن نظام فلاديمير زيلينسكي قام مسبقا بالإعداد للعمليات القتالية التي شنتها المجموعات التخريبية الأوكرانية والقصف المدفعي على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في يوم وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.
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سلطات زابوروجيه: كييف حاولت إدخال جواسيس إلى محطة الطاقة النووية عبر البعثة الدولية

08:19 GMT 02.09.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية وحافلة تقل صحفيين دوليين على أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرجودار.
جندي من القوات المسلحة الروسية وحافلة تقل صحفيين دوليين على أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرجودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Sputnik . РИА Новости
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كشف عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن سلطات كييف حاولت التسلل إلى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال جواسيس يعملون تحت غطاء صحفي.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "حاولت المخابرات الأوكرانية بناء على أوامر من زيلينسكي إدخال جواسيس ومخربين تحت غطاء صحفي إلى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه".
وأضاف قائلا إنه "تم إيقاف محاولة تسلل جواسيس ومخربين تحت ستار الصحفيين الأوكرانيين، حيث لم يُسمح لهم بدخول أراضي زابوروجيه".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من يوم الخميس، أن نظام فلاديمير زيلينسكي قام مسبقا بالإعداد للعمليات القتالية التي شنتها المجموعات التخريبية الأوكرانية والقصف المدفعي على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في يوم وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.
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Автомобили с делегатами МАГАТЭ в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:24 GMT
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