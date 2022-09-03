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أمريكا.. حريق غابات يدمر 100 منزل في شمال كاليفورنيا
أمريكا.. حريق غابات يدمر 100 منزل في شمال كاليفورنيا
قال مسؤولون أمريكيون، اليوم السبت، إن حريق غابات مدفوع بالرياح في منطقة ريفية في شمال كاليفورنيا، دمر نحو 100 منزل ومبان أخرى. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T20:13+0000
2022-09-03T20:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
حرائق غابات
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جاء ذلك بعدما أصيب شخصان وأجبر الآلاف على ترك منازلهم، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وبدأ حريق مايل قبل الساعة الواحدة من مساء الجمعة، شمال ويد مباشرة، المدينة التي يقطنها 2600 شخص وتقع على مسافة 250 ميل شمال سان فرانسيسكو.وامتد الحريق إلى حي لينكولن هايتس حيث احترق عدد كبير من المنازل وأجبر السكان على الفرار للنجاة بحياتهم.ونقل شخصان إلى المستشفى كان أحدهما في حالة مستقرة والآخر تم نقله إلى وحدة الحروق.وفي وقت سابق أعلن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، حالة الطوارئ بمقاطعة سيسكيو في الولاية، إثر اندلاع حريق غابات في المناطق الريفية بشمال كاليفورنيا.
https://sputnikarabic.ae/20220828/تركيا-تعلن-توقيف-مشتبه-به-في-التحضير-لحرق-غابات-أنطاليا-1066929807.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, حرائق غابات
الولايات المتحدة الأمريكية, حرائق غابات

أمريكا.. حريق غابات يدمر 100 منزل في شمال كاليفورنيا

20:13 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / AAMIR QURESHIصورة أرشيفية حريق غابات في إسلام أباد في باكستان
صورة أرشيفية حريق غابات في إسلام أباد في باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / AAMIR QURESHI
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قال مسؤولون أمريكيون، اليوم السبت، إن حريق غابات مدفوع بالرياح في منطقة ريفية في شمال كاليفورنيا، دمر نحو 100 منزل ومبان أخرى.
جاء ذلك بعدما أصيب شخصان وأجبر الآلاف على ترك منازلهم، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
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وبدأ حريق مايل قبل الساعة الواحدة من مساء الجمعة، شمال ويد مباشرة، المدينة التي يقطنها 2600 شخص وتقع على مسافة 250 ميل شمال سان فرانسيسكو.
وامتد الحريق إلى حي لينكولن هايتس حيث احترق عدد كبير من المنازل وأجبر السكان على الفرار للنجاة بحياتهم.
ونقل شخصان إلى المستشفى كان أحدهما في حالة مستقرة والآخر تم نقله إلى وحدة الحروق.
وفي وقت سابق أعلن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، حالة الطوارئ بمقاطعة سيسكيو في الولاية، إثر اندلاع حريق غابات في المناطق الريفية بشمال كاليفورنيا.
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