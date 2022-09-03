https://sputnikarabic.ae/20220903/التشيك-انتهاء-مظاهرة-ضد-الحكومة-جمعت-70-ألف-شخصا-في-براغ-1067249488.html

التشيك.. انتهاء مظاهرة ضد الحكومة جمعت 70 ألف شخصا في براغ

التشيك.. انتهاء مظاهرة ضد الحكومة جمعت 70 ألف شخصا في براغ

أعلن التلفزيون التشيكي، السبت، انتهاء مظاهرة ضد الحكومة في أحد الساحات المركزية في العاصمة التشيكية براغ. 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T22:18+0000

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التشيك

أخبار التشيك

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براغ – سبوتنيك. ووفقا لبيانات الشرطة، شارك في المظاهرة عند نهايتها مساء السبت حوالي 70 ألف شخصا.وذكر التلفزيون التشيكي أن الاحتجاجات شارك فيها الرئيس السابق للغرفة الزراعية، زدينيك جانديجيك، والنائب في حركة "الحرية والديمقراطية المباشرة"، جيري كوبزا، وزعيمة حركة "الثلاثية" السياسية سوزانا مايروفا.ووصف المتحدثون البارزون في الاحتجاجات سياسة الحكومة المؤيدة للاتحاد الأوروبي بأنها تؤدي إلى طريق مسدود. واعتبروا أن وضع سقف لأسعار الطاقة "فكرة غبية" ستؤدي إلى ارتفاع آخر في الأسعار، ودعوا إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع روسيا حول أسعار الطاقة.وردت السلطات التشيكية على المظاهرة على الفور، حيث أعلن رئيس الحكومة التشيكي أن المظاهرة نُظمت من قبل "القوى الموالية لروسيا" التي تتعارض مصالحها مع مصالح التشيك.ومن ناحية أخرى، اعترف رئيس الوزراء بحق الناس على التظاهر.

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