https://sputnikarabic.ae/20220903/الحكيم-يجب-إنهاء-الأزمة-السياسية-في-العراق-بالاحتكام-للدستور-والقانون-ومؤسسات-الدولة-الشرعية-1067232892.html

الحكيم: يجب إنهاء الأزمة السياسية في العراق بالاحتكام للدستور والقانون ومؤسسات الدولة الشرعية

الحكيم: يجب إنهاء الأزمة السياسية في العراق بالاحتكام للدستور والقانون ومؤسسات الدولة الشرعية

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم السبت، أن "مصلحة البلاد تكمن بمشاركة الجميع في صنع القرار"، داعياً إلى اعتماد الحوار سبيلا لتحقيق الإصلاح... 03.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-03T14:01+0000

2022-09-03T14:01+0000

2022-09-03T14:01+0000

أخبار العراق اليوم

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وشدد الحكيم، خلال استقباله السفير الياباني في بغداد كوتارو سوزوكي، على "ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية بالاحتكام للدستور والقانون ومؤسسات الدولة الشرعية"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأكد أن "العراق لا يمكن أن يختزل بوجهة نظر سياسية أو مذهبية أو قومية فمصلحة الجميع تكمن بمشاركة الجميع في صنع القرار"، مجددا دعوته "لاعتماد الحوار سبيلاً لتحقيق الإصلاح والتغيير المنشود".وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ"الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.

https://sputnikarabic.ae/20220903/وكالة-تكشف-تفاصيل-رسالة-السيستاني-إلى-الصدر-التي-أوقفت-اشتباكات-المنطقة-الخضراء-1067221403.html

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أخبار العراق اليوم