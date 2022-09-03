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https://sputnikarabic.ae/20220903/الخارجية-اليونانية-التصريحات-الاستفزازية-التركية-الأخيرة-تقوض-تماسك-حلف-الناتو-1067242943.html
الخارجية اليونانية: التصريحات الاستفزازية التركية الأخيرة "تقوض" تماسك حلف الناتو
الخارجية اليونانية: التصريحات الاستفزازية التركية الأخيرة "تقوض" تماسك حلف الناتو
أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، أن التصريحات "الاستفزازية" التركية الأخيرة التي صدرت عن مسؤولين أتراك، تقوض تماسك حلف شمال الأطلسي (الناتو). 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T18:53+0000
2022-09-03T18:54+0000
اليونان
أخبار تركيا اليوم
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أثينا- سبوتنيك. وقالت الخارجية اليونانية في بيان، إن "اليونان لن تحذو حذو تركيا، في إطلاق التصريحات المشينة المتكررة يوميا، والتهديدات".وأضافت الخارجية اليونانية: "سنطلع على الفور حلفاءنا وشركاءنا على محتوى التصريحات الاستفزازية خلال الأيام الأخيرة، ليصبح واضحا من يقوض تماسك تحالفنا (حلف الناتو) بشكل خاص في وقت خطير".وتابع بيان الخارجية اليونانية: "في نفس الوقت سنستمر في العمل بناء على قواعد القانون الدولي وقانون البحار، كداعم لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".واتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم، اليونان بتهديد بلاده بمنظومة "إس - 300" الصاروخية، وتتبع مقاتلات تركية.وقال أردوغان، في كلمة متلفزة اليوم السبت، إن "اليونان تهددنا بمنظومة (إس - 300) وفي حال تمادت أكثر فسيكون الثمن باهظا".وكانت تركيا، أعلنت الأحد الماضي، أن طائرات تابعة لها كانت في مهمّة في بحر إيجة وفي شرق البحر المتوسط استُهدفت بنظام الدفاع الجوّي "إس-300" لليونان.وأوضحت تركيا أن الدفاع الجوّي اليوناني المتمركز في جزيرة كريت أغلق أجهزة استشعار طائرات "اف-16" التركية.وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي، خلافات منذ سنوات طويلة في عدة ملفات أهمها الحدود البحرية والجوية ومسألة قبرص والتنقيب عن الغاز، وهو الأمر الذي دفع القوات التركية إلى تسيير دوريات جوية شبه يومية حول الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.
https://sputnikarabic.ae/20220830/أردوغان-يتهم-اليونان-بتحدي-الناتو-بالعداء-لتركيا-1067061910.html
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اليونان, أخبار تركيا اليوم
اليونان, أخبار تركيا اليوم

الخارجية اليونانية: التصريحات الاستفزازية التركية الأخيرة "تقوض" تماسك حلف الناتو

18:53 GMT 03.09.2022 (تم التحديث: 18:54 GMT 03.09.2022)
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علم اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
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أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، أن التصريحات "الاستفزازية" التركية الأخيرة التي صدرت عن مسؤولين أتراك، تقوض تماسك حلف شمال الأطلسي (الناتو).
أثينا- سبوتنيك. وقالت الخارجية اليونانية في بيان، إن "اليونان لن تحذو حذو تركيا، في إطلاق التصريحات المشينة المتكررة يوميا، والتهديدات".

وأضافت الخارجية اليونانية: "سنطلع على الفور حلفاءنا وشركاءنا على محتوى التصريحات الاستفزازية خلال الأيام الأخيرة، ليصبح واضحا من يقوض تماسك تحالفنا (حلف الناتو) بشكل خاص في وقت خطير".

وتابع بيان الخارجية اليونانية: "في نفس الوقت سنستمر في العمل بناء على قواعد القانون الدولي وقانون البحار، كداعم لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
أردوغان يتهم اليونان بتحدي الناتو بالعداء لتركيا
30 أغسطس, 19:08 GMT


واتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم، اليونان بتهديد بلاده بمنظومة "إس - 300" الصاروخية، وتتبع مقاتلات تركية.

وقال أردوغان، في كلمة متلفزة اليوم السبت، إن "اليونان تهددنا بمنظومة (إس - 300) وفي حال تمادت أكثر فسيكون الثمن باهظا".

وكانت تركيا، أعلنت الأحد الماضي، أن طائرات تابعة لها كانت في مهمّة في بحر إيجة وفي شرق البحر المتوسط استُهدفت بنظام الدفاع الجوّي "إس-300" لليونان.

وأوضحت تركيا أن الدفاع الجوّي اليوناني المتمركز في جزيرة كريت أغلق أجهزة استشعار طائرات "اف-16" التركية.

وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي، خلافات منذ سنوات طويلة في عدة ملفات أهمها الحدود البحرية والجوية ومسألة قبرص والتنقيب عن الغاز، وهو الأمر الذي دفع القوات التركية إلى تسيير دوريات جوية شبه يومية حول الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.
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