الخارجية اليونانية: التصريحات الاستفزازية التركية الأخيرة "تقوض" تماسك حلف الناتو
18:53 GMT 03.09.2022 (تم التحديث: 18:54 GMT 03.09.2022)
© Sputnik . Vladimir Rodionov/
أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، أن التصريحات "الاستفزازية" التركية الأخيرة التي صدرت عن مسؤولين أتراك، تقوض تماسك حلف شمال الأطلسي (الناتو).
أثينا- سبوتنيك. وقالت الخارجية اليونانية في بيان، إن "اليونان لن تحذو حذو تركيا، في إطلاق التصريحات المشينة المتكررة يوميا، والتهديدات".
وأضافت الخارجية اليونانية: "سنطلع على الفور حلفاءنا وشركاءنا على محتوى التصريحات الاستفزازية خلال الأيام الأخيرة، ليصبح واضحا من يقوض تماسك تحالفنا (حلف الناتو) بشكل خاص في وقت خطير".
وتابع بيان الخارجية اليونانية: "في نفس الوقت سنستمر في العمل بناء على قواعد القانون الدولي وقانون البحار، كداعم لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".
وأضافت الخارجية اليونانية: "سنطلع على الفور حلفاءنا وشركاءنا على محتوى التصريحات الاستفزازية خلال الأيام الأخيرة، ليصبح واضحا من يقوض تماسك تحالفنا (حلف الناتو) بشكل خاص في وقت خطير".
وتابع بيان الخارجية اليونانية: "في نفس الوقت سنستمر في العمل بناء على قواعد القانون الدولي وقانون البحار، كداعم لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".
30 أغسطس, 19:08 GMT
واتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم، اليونان بتهديد بلاده بمنظومة "إس - 300" الصاروخية، وتتبع مقاتلات تركية.
وقال أردوغان، في كلمة متلفزة اليوم السبت، إن "اليونان تهددنا بمنظومة (إس - 300) وفي حال تمادت أكثر فسيكون الثمن باهظا".
وكانت تركيا، أعلنت الأحد الماضي، أن طائرات تابعة لها كانت في مهمّة في بحر إيجة وفي شرق البحر المتوسط استُهدفت بنظام الدفاع الجوّي "إس-300" لليونان.
وأوضحت تركيا أن الدفاع الجوّي اليوناني المتمركز في جزيرة كريت أغلق أجهزة استشعار طائرات "اف-16" التركية.
وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي، خلافات منذ سنوات طويلة في عدة ملفات أهمها الحدود البحرية والجوية ومسألة قبرص والتنقيب عن الغاز، وهو الأمر الذي دفع القوات التركية إلى تسيير دوريات جوية شبه يومية حول الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.