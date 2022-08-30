https://sputnikarabic.ae/20220830/أردوغان-يتهم-اليونان-بتحدي-الناتو-بالعداء-لتركيا-1067061910.html

أردوغان يتهم اليونان بتحدي الناتو بالعداء لتركيا

أردوغان يتهم اليونان بتحدي الناتو بالعداء لتركيا

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اليونان أقدمت على تحدي حلف شمال الأطلسي (الناتو) والحلفاء عبر مواقفها العدائية لبلاده. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T19:08+0000

2022-08-30T19:08+0000

2022-08-30T19:08+0000

أخبار تركيا اليوم

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جاءت تصريحات الرئيس التركي خلال حفل موسيقي بمناسبة "عيد النصر" في المجمّع الرئاسي في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".ووصف الرئيس التركي اليونان بأنها ليست ندا لبلاده "سياسيا واقتصاديا وعسكريا".وقال أردوغان إن اليونان بدأت عملية التحرش بمقاتلات تركية حتى وصلت لمستوى تتبع المقاتلات برادار منظومة "إس 300".ورأى الرئيس التركي أن هناك من يحاولون إضاعة وقت تركيا وطاقتها من خلال اليونان.وأضاف: "امتنعوا عن إعطائنا مقاتلات إف 35، وأعربوا عن استيائهم من شرائنا منظومات دفاعية (روسية)"، مؤكدا قدرة بلاده على صناعة أي منتج يحظرونه.

https://sputnikarabic.ae/20220824/تركيا-لن-نشتري-طائرات-إف-16-إذا-فرضت-أمريكا-شروطا-لاستخدامها-1066804652.html

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أخبار تركيا اليوم