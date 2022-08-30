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https://sputnikarabic.ae/20220830/أردوغان-يتهم-اليونان-بتحدي-الناتو-بالعداء-لتركيا-1067061910.html
أردوغان يتهم اليونان بتحدي الناتو بالعداء لتركيا
أردوغان يتهم اليونان بتحدي الناتو بالعداء لتركيا
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اليونان أقدمت على تحدي حلف شمال الأطلسي (الناتو) والحلفاء عبر مواقفها العدائية لبلاده. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T19:08+0000
2022-08-30T19:08+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاءت تصريحات الرئيس التركي خلال حفل موسيقي بمناسبة "عيد النصر" في المجمّع الرئاسي في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".ووصف الرئيس التركي اليونان بأنها ليست ندا لبلاده "سياسيا واقتصاديا وعسكريا".وقال أردوغان إن اليونان بدأت عملية التحرش بمقاتلات تركية حتى وصلت لمستوى تتبع المقاتلات برادار منظومة "إس 300".ورأى الرئيس التركي أن هناك من يحاولون إضاعة وقت تركيا وطاقتها من خلال اليونان.وأضاف: "امتنعوا عن إعطائنا مقاتلات إف 35، وأعربوا عن استيائهم من شرائنا منظومات دفاعية (روسية)"، مؤكدا قدرة بلاده على صناعة أي منتج يحظرونه.
https://sputnikarabic.ae/20220824/تركيا-لن-نشتري-طائرات-إف-16-إذا-فرضت-أمريكا-شروطا-لاستخدامها-1066804652.html
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

أردوغان يتهم اليونان بتحدي الناتو بالعداء لتركيا

19:08 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اليونان أقدمت على تحدي حلف شمال الأطلسي (الناتو) والحلفاء عبر مواقفها العدائية لبلاده.
جاءت تصريحات الرئيس التركي خلال حفل موسيقي بمناسبة "عيد النصر" في المجمّع الرئاسي في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
تركيا: لن نشتري طائرات "إف 16" إذا فرضت أمريكا شروطا لاستخدامها
24 أغسطس, 13:52 GMT
ووصف الرئيس التركي اليونان بأنها ليست ندا لبلاده "سياسيا واقتصاديا وعسكريا".
وقال أردوغان إن اليونان بدأت عملية التحرش بمقاتلات تركية حتى وصلت لمستوى تتبع المقاتلات برادار منظومة "إس 300".
ورأى الرئيس التركي أن هناك من يحاولون إضاعة وقت تركيا وطاقتها من خلال اليونان.
وأضاف: "امتنعوا عن إعطائنا مقاتلات إف 35، وأعربوا عن استيائهم من شرائنا منظومات دفاعية (روسية)"، مؤكدا قدرة بلاده على صناعة أي منتج يحظرونه.
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