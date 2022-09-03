https://sputnikarabic.ae/20220903/الدفاع-الروسية-تدمير-راجمة-صواريخ-هيمارس-أمريكية-ومقتل-30-من-طاقمها-القتالي-في-دونيتسك-1067227650.html
الدفاع الروسية: تدمير راجمة صواريخ هيمارس أمريكية ومقتل 30 من طاقمها القتالي في دونيتسك
الدفاع الروسية: تدمير راجمة صواريخ هيمارس أمريكية ومقتل 30 من طاقمها القتالي في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير راجمة صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع ومقتل 30 من أفراد طاقمها القتالي في منطقة كونستانتينوفكا بجمهورية... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T11:32+0000
2022-09-03T11:32+0000
2022-09-03T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو-سبوتنيك .وذكرت الدفاع الروسية، في بيان اليوم حول مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا: "في منطقة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير راجمة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع مع مركبة تزويد بالذخيرة، بالإضافة إلى نحو 30 من أفراد الطاقم القتالي".هذا وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: "في سيرجيفكا، منطقة خيرسون، أسقطت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"، وفي نوفوسيليفكا بمنطقة دنيبروبيتروفسك تم إسقاط مقاتلة "ميغ-29" لسلاح الجو الأوكراني تم تحويلها لاستخدام صواريخ "هارم" الأمريكية المضادة للرادار".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تدمير راجمة صواريخ هيمارس أمريكية ومقتل 30 من طاقمها القتالي في دونيتسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير راجمة صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع ومقتل 30 من أفراد طاقمها القتالي في منطقة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو-سبوتنيك .وذكرت الدفاع الروسية، في بيان اليوم حول مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا: "في منطقة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير راجمة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع مع مركبة تزويد بالذخيرة، بالإضافة إلى نحو 30 من أفراد الطاقم القتالي".
وأضاف البيان أنه "تم تدمير ستة مستودعات ذخيرة في مناطق ميكولايف وزابوروجيه وخاركوف وكوراخوفو وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
هذا وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: "في سيرجيفكا، منطقة خيرسون، أسقطت طائرات
مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"، وفي نوفوسيليفكا بمنطقة دنيبروبيتروفسك تم إسقاط مقاتلة "ميغ-29" لسلاح الجو الأوكراني تم تحويلها لاستخدام صواريخ "هارم" الأمريكية المضادة للرادار".