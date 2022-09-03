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القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا عابرا
القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا عابرا
أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، أن القوات البحرية نفذت مع نظيرتها الأمريكية تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الشمالي. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T19:27+0000
2022-09-03T19:27+0000
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جاء هذا في منشور بالصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، عبر صفحته بموقع "فيسبوك".وذكر البيان أنه شارك في التدريب حاملة المروحيات المصرية جمال عبد الناصر، والفرقاطة الجلالة، والمدمرة الأمريكية "يو إس إس ديلبرت دي بلاك".وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة أنشطة تدريبية مختلفة تركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري.كما شمل التدريب على "أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهامّ حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية".وأشار البيان إلى أن "هذا التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الأمريكية، الذي تم تنفيذه خلال فترة زمنية وجيزة مما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة وتعزيز التعاون العسكري".
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أخبار مصر الآن, تدريب
أخبار مصر الآن, تدريب

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا عابرا

19:27 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / JOEL SAGETفرقاطة تابعة للقوات البحرية المصرية
فرقاطة تابعة للقوات البحرية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / JOEL SAGET
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أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، أن القوات البحرية نفذت مع نظيرتها الأمريكية تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الشمالي.
جاء هذا في منشور بالصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، عبر صفحته بموقع "فيسبوك".
وذكر البيان أنه شارك في التدريب حاملة المروحيات المصرية جمال عبد الناصر، والفرقاطة الجلالة، والمدمرة الأمريكية "يو إس إس ديلبرت دي بلاك".
وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة أنشطة تدريبية مختلفة تركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري.
كما شمل التدريب على "أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهامّ حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الأمريكية، الذي تم تنفيذه خلال فترة زمنية وجيزة مما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة وتعزيز التعاون العسكري".
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