https://sputnikarabic.ae/20220903/القوات-البحرية-المصرية-والأمريكية-تنفذان-تدريبا-عابرا-1067243490.html
القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا عابرا
القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا عابرا
أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، أن القوات البحرية نفذت مع نظيرتها الأمريكية تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الشمالي. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T19:27+0000
2022-09-03T19:27+0000
2022-09-03T19:27+0000
أخبار مصر الآن
تدريب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048696997_0:25:1201:700_1920x0_80_0_0_d29c12e276314f88a88015d8f2632d7f.jpg
جاء هذا في منشور بالصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، عبر صفحته بموقع "فيسبوك".وذكر البيان أنه شارك في التدريب حاملة المروحيات المصرية جمال عبد الناصر، والفرقاطة الجلالة، والمدمرة الأمريكية "يو إس إس ديلبرت دي بلاك".وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة أنشطة تدريبية مختلفة تركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري.كما شمل التدريب على "أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهامّ حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية".وأشار البيان إلى أن "هذا التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الأمريكية، الذي تم تنفيذه خلال فترة زمنية وجيزة مما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة وتعزيز التعاون العسكري".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048696997_0:0:933:700_1920x0_80_0_0_e60c1af23e8b6b252d957cf5f59288d1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, تدريب
القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا عابرا
تابعنا عبر
أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، أن القوات البحرية نفذت مع نظيرتها الأمريكية تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الشمالي.
جاء هذا في منشور بالصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، عبر صفحته بموقع "فيسبوك".
وذكر البيان أنه شارك في التدريب حاملة المروحيات المصرية جمال عبد الناصر، والفرقاطة الجلالة، والمدمرة الأمريكية
"يو إس إس ديلبرت دي بلاك".
وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة أنشطة تدريبية مختلفة تركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري.
كما شمل التدريب على "أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهامّ حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الأمريكية، الذي تم تنفيذه خلال فترة زمنية وجيزة مما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة وتعزيز التعاون العسكري".