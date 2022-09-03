https://sputnikarabic.ae/20220903/بلومبرغ--60-من-المصانع-معرضة-للإغلاق-في-بريطانيا-بسبب-إرتفاع-أسعار-الطاقة-1067216369.html
"بلومبرغ": 60% من المصانع معرضة للإغلاق في بريطانيا بسبب إرتفاع أسعار الطاقة
"بلومبرغ": 60% من المصانع معرضة للإغلاق في بريطانيا بسبب إرتفاع أسعار الطاقة
سوف يتسبب ارتفاع أسعار الكهرباء بإغلاق 6 من أصل كل 10 شركات في بريطانيا. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T06:24+0000
2022-09-03T06:24+0000
2022-09-03T06:35+0000
بريطانيا
اقتصاد
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وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" نقلا عن الجمعية البريطانية للمصنعين "Make UK"، فإن فواتير الطاقة المرتفعة قد تؤدي إلى إغلاق ستة من أصل كل عشرة مصانع في البلاد، وفقا لدراسة أجرتها الجمعية.وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية "Ofgem" في وقت سابق، عن زيادة بنسبة 80 في المائة في الحد الأقصى المسموح به لفاتورة الكهرباء اعتبارًا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وبالتالي، يمكن أن يزيد الحد الأقصى لحجم الحساب بمقدار 1578 جنيهًا إلى مستوى 3549 جنيهًا. كان الحد الأدنى السابق لسعر الطاقة 1971 جنيهًا.
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بريطانيا, اقتصاد
"بلومبرغ": 60% من المصانع معرضة للإغلاق في بريطانيا بسبب إرتفاع أسعار الطاقة
06:24 GMT 03.09.2022 (تم التحديث: 06:35 GMT 03.09.2022) تابعنا عبر
سوف يتسبب ارتفاع أسعار الكهرباء بإغلاق 6 من أصل كل 10 شركات في بريطانيا.
وبحسب تقرير لوكالة
"بلومبرغ" نقلا عن الجمعية البريطانية للمصنعين "Make UK"، فإن فواتير الطاقة المرتفعة قد تؤدي إلى إغلاق ستة من أصل كل عشرة مصانع في البلاد، وفقا لدراسة أجرتها الجمعية.
ويلاحظ أن حوالي نصف المؤسسات شهدت زيادة في فواتير الكهرباء بأكثر من 100% خلال العام الماضي.
وأعلنت هيئة تنظيم
الطاقة البريطانية "Ofgem" في وقت سابق، عن زيادة بنسبة 80 في المائة في الحد الأقصى المسموح به لفاتورة الكهرباء اعتبارًا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وبالتالي، يمكن أن يزيد الحد الأقصى لحجم الحساب بمقدار 1578 جنيهًا إلى مستوى 3549 جنيهًا. كان الحد الأدنى السابق لسعر الطاقة 1971 جنيهًا.